El gremio Atilra anunció medidas de fuerza en SanCor por incumplimientos en faltas de pago a trabajadores

El gremio de Atilra informó este martes que "los trabajadores de SanCor de todo el país comienzan a desarrollar un plan de lucha". El gremio del sector lácteo explicó que la medida "es en virtud de que los directivos de la cooperativa no solo no cumplen desde hace años con las disposiciones legales salariales y en lo que respecta a los aportes y contribuciones a su cargo", sino que además no cumplen con los pagos al personal.