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Más de 120 personas denuncian haber sido estafados por una agencia de autos de Rosario

El conflicto por la falta de entrega de vehículos ya alcanzó a clientes de Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. Una de las damnificadas estimó que la deuda total rondaría los 3 millones de dólares. La Justicia rechazó el pedido de concurso preventivo de la empresa y la causa penal continúa en investigación.

18 de septiembre 2026 · 16:17hs
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La agencia de autos Rosario Motorsport fue allanada el jueves 27 de agosto de 2026 en San Martín al 2600 por denuncias de estafas.

Foto: Instagram/@rosariomotorsport.

La agencia de autos Rosario Motorsport fue allanada el jueves 27 de agosto de 2026 en San Martín al 2600 por denuncias de estafas.

El conflicto generado por las denuncias contra una agencia de autos de Rosario ya suma más de 120 personas que aseguran haber sido damnificadas y trascendió los límites de la ciudad. Según una de las clientas, hay afectados de Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, además de Rosario.

Mariana Lerotich, una de las compradoras que reclama por un vehículo que nunca recibió, pidió que la Fiscalía Regional Segunda le dé prioridad a la investigación penal. En declaraciones a LT8, sostuvo que el perjuicio económico total, según sus estimaciones, “está rondando los 3 millones de dólares”.

La situación también tuvo consecuencias en el fuero civil y comercial. En el Juzgado Civil y Comercial 10 de Rosario, el juez Mauro Bonato rechazó el pedido de los dueños de la empresa para abrir el concurso preventivo de acreedores, al considerar que la documentación presentada por los empresarios era inconsistente.

Las denuncias de los clientes

Lerotich contó que, al igual que otros compradores, conoció a la agencia Rosario Motorsport a través de publicaciones en redes sociales. La propuesta, según explicó, ofrecía precios por debajo de los habituales del mercado y permitía entregar un vehículo usado para adquirir otro de mayor valor.

La clienta realizó dos transferencias bancarias con la expectativa de recibir otro auto en un plazo de entre cuatro y seis semanas. La entrega se demoró y, el 25 de agosto, recibió un mensaje en el que le informaban sobre la situación financiera de la firma y le indicaban que debía dirigirse a un estudio de abogados.

“Nos sentimos realmente estafados. Necesitamos que la Justicia actúe con empatía, entendiendo que le puede pasar a cualquiera”, sostuvo Lerotich.

La mujer también describió la situación de los damnificados y afirmó que, con el paso de las semanas, “cada vez es más difícil” encontrar una solución para cobrar las deudas.

Allanamiento y nuevas denuncias

La causa penal está a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El 27 de agosto se realizó un allanamiento en la agencia a partir de una decena de presentaciones de clientes.

Según fuentes oficiales citadas por La Capital, el fiscal Iván Enríquez continúa recibiendo denuncias y prepara la citación de los clientes para tomarles declaración. Hasta el momento, ninguno de los dueños de la firma fue imputado.

Uno de los puntos que forma parte de la investigación es la situación de los clientes que dejaron sus vehículos en el local como parte de pago. Algunas personas denunciaron que, cuando regresaron para retirarlos, se encontraron con que habían sido vendidos sin su autorización.

En ese sentido, voceros del MPA indicaron que hay medidas en curso para intentar que algunas de las víctimas puedan recuperar los vehículos que habían entregado en consignación.

Agencia autos Rosario

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