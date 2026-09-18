Argentina volvió a festejar en esgrima: oro en sable y triunfo ante Brasil

El equipo argentino femenino de sable derrotó 45-37 a Brasil en la final y consiguió una nueva medalla dorada para la delegación nacional.

Argentina volvió a celebrar una medalla dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo femenino de sable se impuso 45-37 ante Brasil en una final vibrante y se quedó con el primer puesto. Candela Espinosa fue la encargada de marcar el punto definitivo que desató el festejo de toda la delegación nacional.

Las argentinas dominaron la final ante Brasil

El conjunto argentino protagonizó una gran definición y logró sostener la ventaja hasta el cierre. Con cada asalto, las representantes nacionales fueron construyendo el triunfo que finalmente les permitió subir a lo más alto del podio.

El marcador terminó 45-37 y Argentina pudo festejar frente a Brasil, que se quedó con la medalla de plata. El punto que selló la consagración estuvo a cargo de Candela Espinosa, quien desató la celebración argentina.

Perroni volvió a subirse al podio

La jornada también tuvo un premio especial para María Alicia Perroni. La esgrimista argentina, que ya había conseguido la medalla de plata en la competencia individual, volvió a subir al podio y sumó una nueva presea en estos Juegos Suramericanos.

De esta manera, el sable femenino le entregó otra alegría a la delegación argentina en Santa Fe 2026, con un equipo que consiguió imponerse en la definición y quedarse con el oro.