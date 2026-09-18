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Argentina volvió a festejar en esgrima: oro en sable y triunfo ante Brasil

El equipo argentino femenino de sable derrotó 45-37 a Brasil en la final y consiguió una nueva medalla dorada para la delegación nacional.

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 15:44hs
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Argentina volvió a festejar en esgrima: oro en sable y triunfo ante Brasil

Argentina volvió a celebrar una medalla dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo femenino de sable se impuso 45-37 ante Brasil en una final vibrante y se quedó con el primer puesto. Candela Espinosa fue la encargada de marcar el punto definitivo que desató el festejo de toda la delegación nacional.

LEER MÁS: Juegos Suramericanos: la delegación nacional consiguió varias medallas en el arranque de la jornada

Las argentinas dominaron la final ante Brasil

El conjunto argentino protagonizó una gran definición y logró sostener la ventaja hasta el cierre. Con cada asalto, las representantes nacionales fueron construyendo el triunfo que finalmente les permitió subir a lo más alto del podio.

El marcador terminó 45-37 y Argentina pudo festejar frente a Brasil, que se quedó con la medalla de plata. El punto que selló la consagración estuvo a cargo de Candela Espinosa, quien desató la celebración argentina.

Perroni volvió a subirse al podio

La jornada también tuvo un premio especial para María Alicia Perroni. La esgrimista argentina, que ya había conseguido la medalla de plata en la competencia individual, volvió a subir al podio y sumó una nueva presea en estos Juegos Suramericanos.

De esta manera, el sable femenino le entregó otra alegría a la delegación argentina en Santa Fe 2026, con un equipo que consiguió imponerse en la definición y quedarse con el oro.

Argentina oro Brasil
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