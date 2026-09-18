La FIFA le dio una buena noticia a Argentina: los próximos amistosos servirán para cumplir sanciones

Los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín fueron reconocidos como amistosos internacionales de primer nivel y permitirán cumplir las suspensiones.

La Selección Argentina recibió una noticia importante de cara a sus próximos compromisos internacionales. La AFA confirmó que los encuentros frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín fueron reconocidos como amistosos internacionales de primer nivel. Esta clasificación permitirá que los futbolistas que arrastran sanciones puedan comenzar a cumplir sus respectivas fechas durante la próxima ventana FIFA.

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Los tres partidos que tendrán validez para las sanciones

Argentina afrontará tres encuentros durante la fecha FIFA de septiembre y octubre. El primero será frente a Bolivia, mientras que posteriormente se medirá con Burkina Faso y Benín, en una serie de compromisos que tendrán una consideración especial.

La AFA realizó las gestiones correspondientes ante la FIFA para que estos partidos fueran considerados de primer nivel y la solicitud recibió la aprobación correspondiente. De esta manera, las suspensiones impuestas a los jugadores argentinos podrán computarse durante estos amistosos.

La clasificación fue confirmada mediante las autorizaciones correspondientes de Conmebol, donde los tres encuentros aparecen catalogados como “Amistoso Internacional 1er Nivel”, de acuerdo con las disposiciones del reglamento de partidos internacionales de FIFA.

Las sanciones que arrastran los jugadores argentinos

La medida adquiere relevancia por las sanciones que recibieron algunos integrantes de la Selección después de los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026 ante España.

Leandro Paredes recibió una suspensión de diez partidos, mientras que Nahuel Molina fue sancionado con siete fechas. Thiago Almada, en tanto, recibió una jornada de suspensión. Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, también fue castigado con tres partidos.

Todos, además, recibieron multas económicas. Al poder contabilizarse los amistosos de primer nivel, los futbolistas tendrán la posibilidad de comenzar a descontar sus respectivas suspensiones antes de los próximos compromisos oficiales.