Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

La FIFA le dio una buena noticia a Argentina: los próximos amistosos servirán para cumplir sanciones

Los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín fueron reconocidos como amistosos internacionales de primer nivel y permitirán cumplir las suspensiones.

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 16:04hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La FIFA le dio una buena noticia a Argentina: los próximos amistosos servirán para cumplir sanciones

La Selección Argentina recibió una noticia importante de cara a sus próximos compromisos internacionales. La AFA confirmó que los encuentros frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín fueron reconocidos como amistosos internacionales de primer nivel. Esta clasificación permitirá que los futbolistas que arrastran sanciones puedan comenzar a cumplir sus respectivas fechas durante la próxima ventana FIFA.

LEER MÁS: Messi animó a la delegación argentina que participa en los Juegos Suramericanos

Los tres partidos que tendrán validez para las sanciones

Argentina afrontará tres encuentros durante la fecha FIFA de septiembre y octubre. El primero será frente a Bolivia, mientras que posteriormente se medirá con Burkina Faso y Benín, en una serie de compromisos que tendrán una consideración especial.

La AFA realizó las gestiones correspondientes ante la FIFA para que estos partidos fueran considerados de primer nivel y la solicitud recibió la aprobación correspondiente. De esta manera, las suspensiones impuestas a los jugadores argentinos podrán computarse durante estos amistosos.

La clasificación fue confirmada mediante las autorizaciones correspondientes de Conmebol, donde los tres encuentros aparecen catalogados como “Amistoso Internacional 1er Nivel”, de acuerdo con las disposiciones del reglamento de partidos internacionales de FIFA.

Las sanciones que arrastran los jugadores argentinos

La medida adquiere relevancia por las sanciones que recibieron algunos integrantes de la Selección después de los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026 ante España.

Leandro Paredes recibió una suspensión de diez partidos, mientras que Nahuel Molina fue sancionado con siete fechas. Thiago Almada, en tanto, recibió una jornada de suspensión. Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, también fue castigado con tres partidos.

Todos, además, recibieron multas económicas. Al poder contabilizarse los amistosos de primer nivel, los futbolistas tendrán la posibilidad de comenzar a descontar sus respectivas suspensiones antes de los próximos compromisos oficiales.

Argentina FIFA amistosos
Noticias relacionadas
plata para argentina en boxeo femenino: melanie martinez cayo en una final muy disputada

Plata para Argentina en boxeo femenino: Melanie Martínez cayó en una final muy disputada

argentina volvio a festejar en esgrima: oro en sable y triunfo ante brasil

Argentina volvió a festejar en esgrima: oro en sable y triunfo ante Brasil

argentina y turquia ya tienen todo listo para una serie historica de copa davis

Argentina y Turquía ya tienen todo listo para una serie histórica de Copa Davis

El catamarqueño Gutiérrez logró oro en Tiro, y el santafesino Alexis Eberhardt, a su lado, el bronce.

Juegos Suramericanos: la delegación nacional consiguió varias medallas en el arranque de la jornada

Lo último

Con Tarragona de regreso, Unión busca otra versión para volver a hacerse fuerte en casa

Con Tarragona de regreso, Unión busca otra versión para volver a hacerse fuerte en casa

El Foro contra la Impunidad cuestiona la ley de cuidacoches: Prohíbe una actividad que utilizan como herramienta de subsistencia

El Foro contra la Impunidad cuestiona la ley de cuidacoches: "Prohíbe una actividad que utilizan como herramienta de subsistencia"

El boxeo argentino sigue sumando medallas: Lorena Balbuena ganó la plata en los 75 kilos

El boxeo argentino sigue sumando medallas: Lorena Balbuena ganó la plata en los 75 kilos

Último Momento
Con Tarragona de regreso, Unión busca otra versión para volver a hacerse fuerte en casa

Con Tarragona de regreso, Unión busca otra versión para volver a hacerse fuerte en casa

El Foro contra la Impunidad cuestiona la ley de cuidacoches: Prohíbe una actividad que utilizan como herramienta de subsistencia

El Foro contra la Impunidad cuestiona la ley de cuidacoches: "Prohíbe una actividad que utilizan como herramienta de subsistencia"

El boxeo argentino sigue sumando medallas: Lorena Balbuena ganó la plata en los 75 kilos

El boxeo argentino sigue sumando medallas: Lorena Balbuena ganó la plata en los 75 kilos

Lago entrenó con los suplentes y Colón lo esperará hasta último momento

Lago entrenó con los suplentes y Colón lo esperará hasta último momento

Lucía Muello ganó la plata para Argentina en boxeo tras una final ante Brasil

Lucía Muello ganó la plata para Argentina en boxeo tras una final ante Brasil

Ovación
Juegos Suramericanos 2026: hockey, remo y tiro entre las competencias del viernes 18 de septiembre

Juegos Suramericanos 2026: hockey, remo y tiro entre las competencias del viernes 18 de septiembre

El boxeo argentino sigue sumando medallas: Lorena Balbuena ganó la plata en los 75 kilos

El boxeo argentino sigue sumando medallas: Lorena Balbuena ganó la plata en los 75 kilos

Lucía Muello ganó la plata para Argentina en boxeo tras una final ante Brasil

Lucía Muello ganó la plata para Argentina en boxeo tras una final ante Brasil

Argentina volvió a festejar en esgrima: oro en sable y triunfo ante Brasil

Argentina volvió a festejar en esgrima: oro en sable y triunfo ante Brasil

La FIFA le dio una buena noticia a Argentina: los próximos amistosos servirán para cumplir sanciones

La FIFA le dio una buena noticia a Argentina: los próximos amistosos servirán para cumplir sanciones

Policiales
Hirieron con una perdigonada de escopeta a un joven de 21 años en Santa Rosa de Lima

Hirieron con una perdigonada de escopeta a un joven de 21 años en Santa Rosa de Lima

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social