Con Tarragona de regreso, Unión busca otra versión para volver a hacerse fuerte en casa

Tarragona cumplió la suspensión y estará ante Independiente. Su regreso puede modificar el ataque de Unión, mientras Madelón analiza variantes.

Unión vuelve al 15 de Abril con la necesidad de mostrar una versión diferente a la que presentó frente a Talleres. La derrota en Córdoba dejó varios aspectos para corregir, principalmente en la presión, las distancias entre líneas y la generación ofensiva. Para intentar cambiar el escenario, Leonardo Madelón recupera a Cristian Tarragona, una referencia que puede modificar el funcionamiento colectivo.

Tarragona, mucho más que un regreso

La vuelta de Tarragona no representa solamente recuperar al máximo goleador del equipo. Su presencia modifica la manera en la que Unión puede atacar. El delantero ofrece una referencia fija, permite jugar más directo cuando el rival presiona alto y, además, obliga a los centrales adversarios a tomar precauciones diferentes.

Ante Talleres, al Tate le costó encontrar profundidad y sostener ataques durante largos períodos. Eric Ramírez consiguió descontar sobre el final, pero el equipo necesitó demasiado tiempo para encontrar caminos hacia el arco rival. Con Tarragona nuevamente disponible, Madelón recupera una pieza que puede darle mayor peso dentro del área y otra alternativa para finalizar las jugadas.

La principal incógnita pasa por quién lo acompañará. Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez aparecen como las alternativas. El primero aporta movilidad y capacidad para asociarse, mientras que Ramírez llega con el antecedente de haber convertido dos goles en pocos partidos. La elección también determinará qué tipo de ataque pretende construir el entrenador.

Madelón también debe corregir el funcionamiento

El problema de Unión ante Talleres no estuvo únicamente en la falta de gol. El equipo quedó demasiado largo, perdió presencia en la mitad de la cancha y durante buena parte del partido permitió que el rival manejara los espacios. La recuperación de Tarragona puede ayudar en ataque, pero el desafío principal será que el equipo vuelva a funcionar como bloque.

En ese sentido, el regreso de Joaquín Mosqueira puede ser importante para recuperar equilibrio en el mediocampo. Su ingreso le permitiría a Madelón reforzar una zona donde Unión perdió duelos y circulación en Córdoba, aunque todavía resta definir quién saldrá y cómo quedará armado el dibujo.

También existe una duda en la defensa, con Matías Rocha y Fagioli como opciones para acompañar a Juan Pablo Ludueña. No es un detalle menor: Unión necesita mejorar la protección de su propio arco y, al mismo tiempo, encontrar una salida más limpia desde el fondo.

El partido ante Independiente aparece entonces como una prueba para comprobar cuánto puede modificar el equipo después de una actuación irregular. Tarragona es una solución individual importante, pero el desafío de Madelón pasa por conseguir que su regreso tenga impacto en un funcionamiento colectivo más compacto, agresivo y profundo.