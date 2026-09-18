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Lucía Muello ganó la plata para Argentina en boxeo tras una final ante Brasil

La boxeadora argentina cayó por decisión dividida ante la brasileña Haziel Santos en la definición de los 65 kilos y se quedó con la medalla plateada.

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 16:39hs
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Lucía Muello ganó la plata para Argentina en boxeo tras una final ante Brasil

Lucía Muello consiguió una nueva medalla para Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La boxeadora nacional disputó la final de la categoría femenina hasta 65 kilos ante la brasileña Haziel Santos. Tras un combate muy equilibrado, los jueces determinaron una decisión dividida de 3-2 a favor de la representante brasileña, que se quedó con el oro.

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Una final que se definió por las tarjetas

Muello llegó hasta la definición después de protagonizar una destacada participación en la competencia. En el combate decisivo, la argentina se encontró con Santos en una pelea marcada por la paridad y la intensidad.

Las tarjetas de los jueces terminaron inclinando la balanza para la representante de Brasil, que se impuso por 3-2 en la modalidad WP (Win on Points) y consiguió la medalla dorada.

Otra medalla para el boxeo argentino

Con este resultado, Lucía Muello cerró su participación en los Juegos Suramericanos con una medalla de plata y sumó una nueva presea para la delegación argentina.

La definición se disputó en el Invencible Rafaela, donde la boxeadora nacional logró subirse al segundo escalón del podio y aportar otra alegría para el boxeo argentino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Argentina boxeo Brasil Juegos Suramericanos
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