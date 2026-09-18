El boxeo argentino sigue sumando medallas: Lorena Balbuena ganó la plata en los 75 kilos

La boxeadora argentina cayó por decisión de los jueces ante la venezolana Maryelis Burguillos y consiguió otra medalla para la delegación nacional.

El boxeo argentino volvió a subir al podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Lorena Balbuena disputó la final de la categoría femenina hasta 75 kilos y cayó ante la venezolana Maryelis Burguillos. La representante nacional perdió por decisión 4-1 de los jueces y cerró su participación con una valiosa medalla de plata para Argentina.

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Balbuena disputó una final muy pareja

La boxeadora argentina llegó hasta la definición de los 75 kilogramos y se enfrentó con Maryelis Burguillos en el Invencible Rafaela, escenario que fue protagonista de una jornada cargada de finales para el boxeo de los Juegos Suramericanos.

El combate terminó con victoria de la representante venezolana, que recibió el respaldo de los jueces por 4-1. De esta manera, Burguillos se quedó con la medalla dorada, mientras que Balbuena aseguró el segundo lugar.

Otra medalla para el boxeo argentino

Con la plata conseguida por Balbuena, el boxeo continúa aportando preseas para la delegación argentina en Santa Fe 2026. La representante nacional logró completar una destacada participación y terminó entre las mejores de su categoría.

La medalla plateada se suma a las distintas conquistas argentinas en el boxeo durante estos Juegos Suramericanos y permite que Balbuena cierre su participación con un lugar en el podio continental.