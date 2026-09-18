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Lago entrenó con los suplentes y Colón lo esperará hasta último momento

Lago trabajó este viernes junto al equipo suplente de Colón y el cuerpo técnico aguardará su evolución hasta último momento para decidir si será convocado.

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 16:56hs
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Lago entrenó con los suplentes y Colón lo esperará hasta último momento

Colón todavía no tiene definido el equipo que recibirá a Los Andes este domingo en el Brigadier López. La principal incógnita pasa por Ignacio Lago, quien este viernes entrenó junto al conjunto suplente. Si bien todavía no está confirmado, el cuerpo técnico de Iván Delfino decidió esperarlo hasta último momento para determinar si puede ser una alternativa.

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Lago trabaja para llegar al partido

Ignacio Lago continúa con su puesta a punto y este viernes tuvo participación en el entrenamiento junto al equipo suplente. El delantero busca dejar atrás las molestias físicas que lo mantuvieron con trabajos diferenciados durante los últimos días.

Su presencia todavía no está asegurada, pero en Colón mantienen la expectativa. Delfino quiere esperar hasta el último momento antes de tomar una decisión definitiva y, si responde favorablemente, podría tenerlo en cuenta para el duelo ante Los Andes.

Lago puede cambiar el esquema y Delfino analiza alternativas

La situación de Ignacio Lago es otro de los puntos que el entrenador deberá resolver antes del partido. El delantero continúa trabajando para llegar en condiciones y su presencia podría modificar la estructura que utilizó Delfino durante el último entrenamiento.

Si Lago está disponible, una alternativa sería pasar a un 4-2-3-1, con el atacante acompañado por Franco García O Darioa Sarmiento en la línea de volantes ofensivos y un solo delantero.

En ese escenario, Delfino deberá definir quién ocupará la referencia de ataque. La decisión se conocerá una vez que el cuerpo técnico tenga certezas sobre la evolución de Lago y pueda terminar de diagramar la formación para recibir a Los Andes.

Mientras tanto, el entrenador continúa evaluando las distintas variantes debido a las numerosas bajas que tiene Colón. El objetivo será encontrar la mejor formación posible para intentar cortar la racha de tres derrotas consecutivas y volver a sumar en el Brigadier López.

Colón Lago
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