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Juegos Suramericanos 2026: hockey, remo y tiro entre las competencias del viernes 18 de septiembre

Santa Fe, Rosario y Rafaela tendrán una nueva jornada con actividad deportiva desde las primeras horas de la mañana y hasta la noche

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 08:39hs
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Las Leonas jugarán un partido complicado frente a Chile en el predio de la ASH.

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Los Juegos Suramericanos 2026 continúan este viernes con una extensa agenda deportiva en las tres ciudades sede. Santa Fe concentrará competencias de hockey, remo, vela, triatlón, balonmano y esquí náutico; Recreo de tiro deportivo; Paraná de sóftbol; Rosario tendrá actividad en esgrima, pentatlón, golf, vóley indoor, fútbol, natación artística, gimnasia rítmica, judo y rugby; mientras que Rafaela será escenario de ciclismo de ruta, skateboarding y las finales de boxeo.

En Santa Fe y Paraná

En Santa Fe capital la jornada comenzará a las 9 con las finales de remo convencional en la Laguna Setúbal. A las 9 también se pondrá en marcha el tiro deportivo en Recreo, mientras que desde las 10 habrá hockey en la Asociación Santafesina de Hockey, con Perú-Brasil en masculino. A las 10 también comenzarán las primeras competencias de esquí náutico en el Lago del Sur.

El remo tendrá sus definiciones desde temprano. 1X femenino será a las 9, 1X masculino a las 9:20, 4X femenino a las 9:40, 4X masculino a las 10 y 8+ mixto a las 10:40. La premiación será a las 11. Todo esto sucederá en la Costanera este.

En el Estadio ASH, el seleccionado femenino de Argentina se enfrentará con Chile a las 14, mientras que el equipo masculino argentino jugará ante el mismo rival a las 16. Se recuerda que la capacidad para el partido de Las Leonas está agotada y que quienes no pudieron adquirir su ticket previamente podrán disfrutar del partido en las pantallas del Fan Fest del Parque del Sur.

En el Centro Internacional de Tiro de Recreo habrá clasificación y finales.

En el Centro Internacional de Tiro de Recreo habrá clasificación y finales.

También habrá sóftbol femenino en el Estadio Mundialista de Sóftbol, en Paraná, con Bolivia-Colombia a las 14, Brasil-Perú a las 16:30 y Venezuela-Argentina a las 19. El balonmano femenino tendrá tres partidos en Invencible Santa Fe: Chile-Perú a las 14:30, Paraguay-Colombia a las 17 y Argentina-Uruguay a las 19:30.

La agenda santafesina se completa con vela a las 12 y triatlón, en la modalidad relevos mixtos, también a las 12. En esquí náutico se disputarán las preliminares de slalom, figuras y salto entre las 9 y las 17.

Rosario

Rosario tendrá una agenda que se extenderá desde las 8:30 hasta la noche. El golf disputará su cuarta ronda en el Rosario Golf Club desde las 8:30, mientras que la esgrima tendrá preliminares, finales y premiación desde las 10 en Club Provincial.

A las 10 comenzarán también el vóley indoor femenino, con Chile-Colombia, y los partidos de fútbol femenino y masculino. En fútbol femenino, Venezuela enfrentará a Chile y Uruguay jugará ante Paraguay. En masculino, Colombia se medirá con Panamá y Chile enfrentará a Perú.

El judo tendrá actividad desde las 10 en Invencible Rosario, con modalidad Shiai durante la mañana y la tarde. El pentatlón disputará el relevo mixto desde las 11:40.

En la costanera Este de la capital provincial el remo desarrollará varias finales.

En la costanera Este de la capital provincial el remo desarrollará varias finales.

La natación artística comenzará a las 10, con competencias individuales y por equipos en el Centro Acuático, y la gimnasia rítmica tendrá sus cualificaciones desde las 13 en Invencible Arena.

Desde las 14, el Hipódromo–Óvalo será escenario de una extensa jornada de rugby, con partidos masculinos y femeninos distribuidos en tres bloques hasta las 20:30.

Rafaela

En Rafaela, la jornada comenzará a las 9 con la competencia de ruta individual femenina de ciclismo. A las 11:40 comenzará la clasificación femenina de skateboarding, que continuará durante la tarde con las pruebas masculinas.

El día tendrá una definición destacada a partir de las 15:00, cuando se dispute la sesión BX06 de boxeo, con 12 combates correspondientes a las finales en el Ring A. La actividad de skateboarding finalizará a las 17, luego de la confirmación de los atletas clasificados a las finales.

Juegos Suramericanos Santa Fe Rosario
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