Murió una mujer que se había atragantado con un trozo de carne durante la cena

El hecho ocurrió el martes 2 de junio en una vivienda del barrio Tiro Suizo, en la zona sur de Rosario. La paciente estuvo varios días internada en terapia intensiva hasta que este lunes se confirmó su fallecimiento.

Murió la mujer que se había atragantado con un trozo de carne durante la cena

Una mujer de 59 años murió este lunes como consecuencia de haberse atragantado con un pedazo de carne mientras cenaba en su domicilio de la ciudad de Rosario.

El episodio ocurrió el martes 2 de junio en una vivienda ubicada en Gutiérrez al 2000, en el barrio Tiro Suizo, al sur de Rosario. Ante la emergencia, acudieron al lugar dos móviles con personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

La situación era crítica desde el primer momento. Cuando los médicos llegaron al domicilio encontraron a la mujer en paro cardiorrespiratorio. Mediante las maniobras de rigor lograron revertir ese cuadro y la trasladaron de urgencia al centro asistencial más cercano.

La paciente llegó en estado grave y quedó internada en la sala de terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Durante los días siguientes su estado no mejoró y este lunes se confirmó el fatal desenlace.