Nuevas reglas en el Torneo Clausura 2026: cómo se juega la Liga Argentina

El campeonato del segundo semestre en el fútbol argentino tendrá varios cambios que buscan dinamizar el juego, al igual que pasó en el Mundial 2026

En el comienzo del Torneo Clausura se implementarán nuevas reglas.

El fútbol argentino retoma la actividad tras el receso mundialista con el arranque del Torneo Clausura 2026, que tendrá a Belgrano -vigente campeón- debutando contra Rosario Central en Córdoba. De cara a un nuevo campeonato, la AFA implementó nuevas reglas que ya se vieron en el Mundial 2026 dos objetivos claros: agilizar el juego y evitar las pérdidas de tiempo.

En concreto, las nuevas reglas son siete y todas se implementaron en la última Copa del Mundo, aunque solamente algunas de ellas tuvieron efecto en el Mundial. Lo que se busca con esto es que el ritmo de los partidos no se frene constantemente y que el mismo tenga más fluidez.

1 - Los futbolistas que sean reemplazados tendrán diez segundos para salir de la cancha

Cuando un jugador tenga que salir por un cambio, deberá abandonar el campo de juego en un máximo de 10 segundos. Si no lo hace, quien iba a reemplazarlo tendrá que esperar hasta que el partido vuelva a detenerse y esperar al menos un minuto para entrar.

2 - Si un jugador es atendido, deberá esperar un minuto para volver a ingresar

En caso de que un futbolista necesite asistencia médica y quien le hizo la infracción no haya recibido una tarjeta, podrá volver a la cancha un minuto después de su salida. La única excepción será cuando dos o más jugadores se golpeen la cabeza.

3 - Habrá cinco segundos para sacar desde el arco y los laterales

Cuando la pelota salga, ya sea por un saque de arco o un lateral, los jugadores tendrán cinco segundos para reanudar el juego. En caso de que no lo hagan, la pelota será para el rival: si es un lateral lo sacará el otro equipo, mientras que si sucede en un saque de arco habrá tiro de esquina.

4 - Está prohibido taparse la boca para hablar con los rivales

La denominada "Ley Prestianni", que surgió después del incidente entre el argentino y Vinícius Junior, dice que ningún futbolista puede taparse la boca con las manos para dirigirse a un jugador del otro equipo. Quien lo haga, será expulsado como le sucedió a Miguel Almirón en Paraguay 1-0 Turquía por la fase de grupos del Mundial.

5 - Modificaciones en la ley de la ventaja

A partir de ahora, los árbitros podrán aplicar la ley de ventaja cuando un equipo ejecute incorrectamente una reanudación si el rival recupera inmediatamente la posesión de la pelota, evitando detener innecesariamente el juego.

6 - Las dos posibilidades ante un doble toque en un penal

La FIFA también modificó el criterio para los dobles toques involuntarios en la ejecución de un penal:

Si la pelota termina en gol, el penal deberá repetirse.

Si no termina en gol, se cobrará tiro libre indirecto para el equipo defensor. A su vez, se considerará erado si pasa durante una definición por penales

7 - Expulsión por abandonar la cancha ante una decisión arbitral

Cualquiera futbolista podrá ser expulsado si abandona deliberadamente el terreno de juego para protestar una decisión del juez. La medida fue incorporada tras el escándolo en la final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos.