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Garnacho pasará a un equipo de la Premier League durante una temporada

El delantero argentino que viene de tener una floja temporada con el Chelsea, se convirtió en refuerzo de Aston Villa

23 de julio 2026 · 12:49hs
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Alejandro Garnacho es nuevo refuerzo de Aston Villa.

Alejandro Garnacho es nuevo refuerzo de Aston Villa.

El extremo argentino Alejandro Garnacho dejará el Chelsea y continuará su carrera en el Aston Villa de la Premier League, donde tendrá como compañeros a sus compatriotas Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía.

Garnacho cambia de equipoi

El Chelsea confirmó la noticia a través de un mensaje en sus redes sociales, donde compartió el siguiente mensaje: "Alejandro Garnacho ha completado un traspaso de préstamo durante toda la temporada al club Aston Villa de la Premier League, con la obligación de que el traspaso se convierta en permanente el próximo verano si se cumplen ciertos criterios. Le deseamos lo mejor a Alejandro en su carrera en el Aston Villa".

De esta manera, si bien se trata de un préstamo, el pase de Garnacho podría ser comprado por parte del Aston Villa en caso de cumplirse ciertos objetivos.

Garnacho, de 22 años, viene de tener una floja temporada en el Chelsea, donde convirtió ocho goles y entregó cuatro asistencias en 43 partidos.

Además, el equipo londinense estuvo lejos de pelear en todos los frentes y terminó décimo en la Premier League, por lo que no disputará ninguna competencia internacional en la temporada entrante.

El Aston Villa, por su parte, es un equipo que a medida que pasan las temporadas se afianza cada vez más entre los protagonistas tanto del fútbol inglés como europeo.

En la última campaña, los "Villanos" fueron animadores en la Premier League, aunque se pincharon en la recta final de la temporada y terminaron quintos. A nivel continental, consiguieron el título en la Europa League, por lo que obtuvieron el boleto para la próxima temporada de la Champions League, que es el torneo de clubes más importante del "Viejo Continente".

Dos de las grandes figuras del equipo son el arquero Emiliano "Dibu" Martínez y el mediocampista ofensivo Emiliano Buendía, ambos compatriotas de Garnacho.

Luego de aparecer como una de las promesas argentinas en el mundo del fútbol, al debutar en el Manchester United, Garnacho no pudo terminar de explotar en dicho club ni en el Chelsea, por lo que intentará hacerlo en el Aston Villa.

Garnacho Premier League Aston Villa
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