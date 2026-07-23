Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing hizo historia: campeón del fútbol femenino de AFA por primera vez

La Academia venció 2-0 a San Luis FC y aprovechó la derrota de San Lorenzo ante Lanús para conquistar el Torneo Apertura 2026

23 de julio 2026 · 12:19hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Racing se consagró campeón en el fútbol femenino.

Racing se consagró campeón en el fútbol femenino.

Racing se consagró campeón de la Primera División del fútbol femenino de AFA por primera vez en su historia, luego de derrotar por 2 a 0 a San Luis FC como visitante y quedarse con el Torneo Apertura 2026.

Racing festejó por primera vez

El equipo dirigido por Héctor Bracamonte llegó a la decimoquinta y última fecha igualado con San Lorenzo en la cima de la tabla, ambos con 35 puntos, por lo que necesitaba ganar y esperar lo que sucediera con el “Ciclón” en su visita a Lanús.

La “Academia” cumplió con su parte en San Luis gracias a los goles de Rocío Bueno y la colombiana Marleidy Cossio, que aparecieron en el tramo final del encuentro para sellar el 2-0 y desatar la ilusión.

La confirmación llegó desde Buenos Aires: San Lorenzo perdió 1-0 ante Lanús, resultado que dejó a Racing en soledad en lo más alto con 38 unidades y convirtió la victoria en una consagración histórica.

El título representa un hito para la institución de Avellaneda, ya que nunca anteriormente había conseguido coronarse en la máxima categoría femenina organizada por la AFA.

La campaña terminó de consolidar el crecimiento de un proyecto que venía acercándose a los primeros puestos y que finalmente consiguió romper con el dominio histórico de otros clubes del fútbol argentino.

Entre las referentes del campeón estuvo la capitana uruguaya Sindy Ramírez, mientras que Bueno volvió a resultar determinante en ataque para un equipo que llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo para mantener viva la posibilidad de dar la vuelta olímpica.

La consagración también prolongó unas semanas extraordinarias para el fútbol de Racing: días atrás, la Reserva masculina había derrotado 2-1 a River en la final del Torneo Proyección y había vuelto a ser campeona después de 63 años.

Esta vez la celebración tuvo un significado diferente porque no se trató de terminar con una extensa sequía, sino de levantar por primera vez un trofeo que nunca había ingresado a las vitrinas del fútbol femenino de Racing.

La “Academia” escribió así una nueva página de su historia: ganó en San Luis, recibió la ayuda que necesitaba desde Lanús y terminó la jornada con sus futbolistas celebrando el primer campeonato femenino de AFA de la institución.

Racing campeón fútbol femenino
Noticias relacionadas
Facundo Medina volvió a Villa Caraza y habló con los vecinos.

Facundo Medina volvió a Villa Caraza y le pidió a la gente que "no crea boludeces"

Falleció Bruno Bentancor, futbolista uruguayo de 22 años que hace unos días se había probado en Riestra.

Murió un futbolista uruguayo que días atrás se había probado en Deportivo Riestra

En el comienzo del Torneo Clausura se implementarán nuevas reglas.

Nuevas reglas en el Torneo Clausura 2026: cómo se juega la Liga Argentina

El puntero Universitario visitará a CRAI por la Copa Santa Fe de rugby.

Copa Santa Fe de Rugby: se disputa la quinta fecha de la zona Campeonato

Lo último

Facundo Medina volvió a Villa Caraza y le pidió a la gente que no crea boludeces

Facundo Medina volvió a Villa Caraza y le pidió a la gente que "no crea boludeces"

Racing hizo historia: campeón del fútbol femenino de AFA por primera vez

Racing hizo historia: campeón del fútbol femenino de AFA por primera vez

Murió un futbolista uruguayo que días atrás se había probado en Deportivo Riestra

Murió un futbolista uruguayo que días atrás se había probado en Deportivo Riestra

Último Momento
Facundo Medina volvió a Villa Caraza y le pidió a la gente que no crea boludeces

Facundo Medina volvió a Villa Caraza y le pidió a la gente que "no crea boludeces"

Racing hizo historia: campeón del fútbol femenino de AFA por primera vez

Racing hizo historia: campeón del fútbol femenino de AFA por primera vez

Murió un futbolista uruguayo que días atrás se había probado en Deportivo Riestra

Murió un futbolista uruguayo que días atrás se había probado en Deportivo Riestra

Madelón definió la formación titular de Unión sin la presencia de los refuerzos

Madelón definió la formación titular de Unión sin la presencia de los refuerzos

Chau, veda: buscan que abran comercios, bares y se expenda alcohol previo a la elección

Chau, veda: buscan que abran comercios, bares y se expenda alcohol previo a la elección

Ovación
Copa Santa Fe 2026: se viene el debut del futsal y el fútbol adaptado

Copa Santa Fe 2026: se viene el debut del futsal y el fútbol adaptado

El Quillá logró el pasaje a la siguiente instancia en la Copa Concejo 0.0%

El Quillá logró el pasaje a la siguiente instancia en la Copa Concejo 0.0%

Copa Santa Fe de Rugby: se disputa la quinta fecha de la zona Campeonato

Copa Santa Fe de Rugby: se disputa la quinta fecha de la zona Campeonato

Federico Grabich resaltó la pileta que se construye en el Centro Acuático de Rosario

Federico Grabich resaltó la pileta que se construye en el Centro Acuático de Rosario

Nuevas reglas en el Torneo Clausura 2026: cómo se juega la Liga Argentina

Nuevas reglas en el Torneo Clausura 2026: cómo se juega la Liga Argentina

Policiales
Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Homicidio en barrio Las Flores: la necropsia confirmó que Gianluca Serorena murió por las heridas de bala

Homicidio en barrio Las Flores: la necropsia confirmó que Gianluca Serorena murió por las heridas de bala

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Baruyos de una noche: el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

"Baruyos de una noche": el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición