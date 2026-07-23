Racing hizo historia: campeón del fútbol femenino de AFA por primera vez

La Academia venció 2-0 a San Luis FC y aprovechó la derrota de San Lorenzo ante Lanús para conquistar el Torneo Apertura 2026

Racing se consagró campeón de la Primera División del fútbol femenino de AFA por primera vez en su historia, luego de derrotar por 2 a 0 a San Luis FC como visitante y quedarse con el Torneo Apertura 2026.

El equipo dirigido por Héctor Bracamonte llegó a la decimoquinta y última fecha igualado con San Lorenzo en la cima de la tabla, ambos con 35 puntos, por lo que necesitaba ganar y esperar lo que sucediera con el “Ciclón” en su visita a Lanús.

La “Academia” cumplió con su parte en San Luis gracias a los goles de Rocío Bueno y la colombiana Marleidy Cossio, que aparecieron en el tramo final del encuentro para sellar el 2-0 y desatar la ilusión.

La confirmación llegó desde Buenos Aires: San Lorenzo perdió 1-0 ante Lanús, resultado que dejó a Racing en soledad en lo más alto con 38 unidades y convirtió la victoria en una consagración histórica.

El título representa un hito para la institución de Avellaneda, ya que nunca anteriormente había conseguido coronarse en la máxima categoría femenina organizada por la AFA.

La campaña terminó de consolidar el crecimiento de un proyecto que venía acercándose a los primeros puestos y que finalmente consiguió romper con el dominio histórico de otros clubes del fútbol argentino.

Entre las referentes del campeón estuvo la capitana uruguaya Sindy Ramírez, mientras que Bueno volvió a resultar determinante en ataque para un equipo que llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo para mantener viva la posibilidad de dar la vuelta olímpica.

La consagración también prolongó unas semanas extraordinarias para el fútbol de Racing: días atrás, la Reserva masculina había derrotado 2-1 a River en la final del Torneo Proyección y había vuelto a ser campeona después de 63 años.

Esta vez la celebración tuvo un significado diferente porque no se trató de terminar con una extensa sequía, sino de levantar por primera vez un trofeo que nunca había ingresado a las vitrinas del fútbol femenino de Racing.

La “Academia” escribió así una nueva página de su historia: ganó en San Luis, recibió la ayuda que necesitaba desde Lanús y terminó la jornada con sus futbolistas celebrando el primer campeonato femenino de AFA de la institución.