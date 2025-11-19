Con un presupuesto de casi $16 mil millones y un plazo de ejecución de 24 meses, comenzó la construcción de la Tercera Conexión Vial entre Reconquista y Avellaneda. La obra incluye pavimento, un puente de 210 metros, bicisendas, veredas e iluminación, y es considerada prioritaria para el gobierno provincial.

Provincia inició la construcción de la tercera conexión vial entre Reconquista y Avellaneda:

Provincia inició la construcción de la tercera conexión vial entre Reconquista y Avellaneda:

La provincia de Santa Fe puso oficialmente en marcha la construcción de la Tercera Conexión Vial entre Reconquista y Avellaneda , una obra estratégica para la región que demandará una inversión de $15.896 millones y tendrá un plazo de ejecución estimado en 24 meses . El acto de inicio se realizó en Avellaneda y fue encabezado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico , junto a los intendentes Enrique Vallejos y Gonzalo Braidot .

Enrico destacó el impacto regional del proyecto: “Es una obra emblemática” , afirmó al iniciar su discurso. Subrayó que, pese al freno de la obra pública a nivel nacional, “Santa Fe sigue invirtiendo, da trabajo y lo hace de forma transparente y eficiente” . Además, remarcó que se trata de una intervención “prioritaria para la gestión del gobernador Pullaro” , que “tiene los fondos asegurados” .

El acto contó con la presencia del administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo; el subadministrador de la Zona Norte, Sergio Cardozo; el senador Orfilio Marcón; legisladores provinciales y autoridades locales.

2025-11-19NID_284606O_1 Provincia inició la construcción de la tercera conexión vial entre Reconquista y Avellaneda:

Obra clave y decisión política

Seghezzo detalló que la obra se divide equitativamente en movimiento de suelo, construcción del puente y hormigonado del nuevo corredor de 2.600 metros, y la definió como “urbanísticamente muy importante” para ambas ciudades.

El intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, valoró la decisión del gobierno provincial:

“Vemos hechos realidad viejos anhelos del norte provincial gracias a una gestión eficiente, que pone los recursos donde tiene que ir”, sostuvo.

Desde Reconquista, Vallejos celebró el avance: “Este es un día histórico para el norte santafesino porque esta obra beneficiará a todos los que vienen desde el sector noroeste de la provincia y podrán transitar por toda la región”.

El senador Marcón también ponderó la iniciativa: “Es una obra emblemática y un paso histórico que solo se logra cuando hay decisión política y se apuesta a invertir fuertemente en obra pública”.

Detalles del proyecto

El nuevo corredor comenzará en Reconquista, en la intersección de Ireneo Faccioli y 27 de Abril, donde se construirá una rotonda de ingreso. A partir de allí, el trazado incluye:

400 metros de pavimento hasta el inicio del puente.

Un puente de 210 metros que cruzará el Arroyo del Rey .

200 metros adicionales hasta una segunda rotonda en Avellaneda.

En Avellaneda, la traza se dividirá en dos ramales pavimentados:

800 metros hacia calle 2 .

600 metros hacia calle 14, llegando hasta calle 23.

Características principales de la obra

Calzada de 7,30 metros de ancho .

Bicisenda de 2 metros y senda peatonal de 1,5 metros .

Iluminación total del corredor y de la bicisenda.

Obras hidráulicas complementarias : alcantarillas, desagües pluviales y canales revestidos.

En el puente: banquinas pavimentadas, bicisenda y vereda para peatones, garantizando seguridad vial en todo el cruce.

Con esta intervención, el gobierno provincial busca mejorar la conectividad, dinamizar el desarrollo urbano y fortalecer la integración entre Reconquista y Avellaneda, en una de las zonas de mayor crecimiento del norte santafesino.