¿Qué dice el informe del árbitro por la gresca en Deportivo Madryn-Morón?

Deportivo Madryn y Deportivo Morón protagonizaron un escándalo en la semifinal de la Primera Nacional y trascendió el informe del árbitro Pablo Echavarría

La semifinal de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Morón tuvo un repudiable final debido a la gresca que se armó entre jugadores y la posterior intervención policial que terminó con gas pimienta. Un partido ceñido por las polémicas en las decisiones del árbitro culminó con el peor escándalo.

En el informe del juez Pablo Echavarría se refleja apenas una fracción del fatídico episodio ocurrido en el estadio Abel Sastre el pasado domingo.

¿Qué dice el informe del árbitro?

El documento labrado por Pablo Echavarría reza que, al finalizar el encuentro, se produjo un "tumulto entre varios jugadores" y que "el jugador N°17 del Club Deportivo Morón, Sr. Gastón González, intenta agredir al jugador N°2 de Deportivo Madryn Facundo Giacopuzzi". Allí, el árbitro describe que se produce una "gresca generalizada" en la que logra visibilizar que "el jugador N°11 del Club Deportivo Madryn, Sr. Germán Rivero, arroja un golpe de puño desde atrás a un rival" lo que produce que varios futbolistas del Gallito salgan a "perseguirlo arrojando vaarios golpes de puño".

Echavarría también consigna que Julio Salvá, arquero del Deportivo Morón, le "arroja un golpe de puño" al defensor de Deportivo Madryn, Diego Martínez. El informe además explica que "la violencia se intensificó cuando jugadores y cuerpo técnico de Morón se abalanzaron contra la policía, generando empujones, patadas e insultos, lo que provocó la represión con gas pimienta". Sin aclarar que la policía comenzó a maltratar a los futbolistas de Gallito que estaban en el campo de juego para separarlos de los del Aurinegro.

Párrafo aparte se le destina al ayudante de Walter Otta, Carlos Pereyra, a quien se lo describe como que "ingresó nuevamente al campo, agredió a jugadores rivales y lanzó insultos gravísimos contra la terna arbitral, siendo retirado por la fuerza pública".

Deportivo Morón tendrá que esperar grandes sanciones dado el informe de Echavarría. No así el Deportivo Madryn, rival en la final por el segundo ascenso ante Estudiantes de Río IV. El Aurinegro no tendrá mayores exaltaciones dado que casi no se menciona a sus protagonistas en la gresca salvo a Germán Rivero.