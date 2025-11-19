Uno Santa Fe | Ovación | San Martín de Burzaco

San Martín de Burzaco anunció una purga total del plantel: "Falta de actitud"

San Martín de Burzaco confirmó que realizará un importante cambio en el plantel de cara a la próxima campaña en la Primera B Metropolitana

19 de noviembre 2025 · 16:59hs
San Martín de Burzaco anunció una purga total del plantel: Falta de actitud

San Martín de Burzaco confirmó que hará un cambio en el plantel de cara a la próxima Primera B Metropolitana. La decisión fue tomada por la dirigencia, que consideró que los futbolistas no demostraron todo en la caída ante Deportivo Merlo. Si ganaba, ingresaba al Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

En cuanto al rendimiento anual, el Burzaquense finalizó en el noveno puesto del Grupo A, con 28 unidades, quedando a solo tres posiciones del ingreso al Reducido. En total disputó 20 partidos del Torneo Clausura, con un registro de 7 victorias, 7 empates y 6 derrotas.

Con este panorama, la comisión directiva comenzó a delinear el nuevo proyecto futbolístico, que incluirá la llegada de refuerzos y una reestructuración interna con el objetivo de pelear más arriba en la próxima temporada. La intención es evitar otra campaña irregular y construir un plantel competitivo que devuelva la expectativa a los hinchas de Sanma.

El comunicado oficial de San Martín de Burzaco

Tras las especulaciones sobre el recambio de un gran porcentaje de futbolistas del primer equipo, la dirigencia de San Martín publicó un comunicado oficial para informarles a los socios cómo continuará la situación.

En el inicio del escrito, la institución expresó: “El plantel de Primera División será renovado casi en su totalidad de cara a la próxima temporada. Esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura, situación que impidió alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año y que opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico”.

Por otra parte, el club remarcó que representar sus colores exige “profesionalismo, dedicación y un compromiso constante” con los valores que San Martín promueve desde las divisiones formativas hasta el plantel superior.

Finalmente, el comunicado concluyó: “Nuestra principal responsabilidad es con nuestra gente. Por eso, redoblaremos los esfuerzos y el trabajo para lograr que el próximo año Sanma ocupe el lugar que verdaderamente merece. A Sanma lo hace grande su gente”.

San Martín de Burzaco plantel Deportivo Merlo
¿que dice el informe del arbitro por la gresca en deportivo madryn-moron?

seis paises, dos boletos: las selecciones rumbo al repechaje del mundial 2026

boca, alerta por el presunto interes de flamengo en exequiel zeballos

gianni infantino destaco a la seleccion argentina y su ilusion por la cuarta estrella en 2026

La impugnación a Carlos Trod fue rechazada en Colón y podrá competir en las elecciones

Diego Spagnuolo fue a declarar a la Justicia, pero se negó a responder preguntas y aseguró que es inocente

Tras la foto con nueve economistas en su casa, imponen nuevas restricciones a Cristina Kirchner

La impugnación a Carlos Trod fue rechazada en Colón y podrá competir en las elecciones

Diego Spagnuolo fue a declarar a la Justicia, pero se negó a responder preguntas y aseguró que es inocente

Tras la foto con nueve economistas en su casa, imponen nuevas restricciones a Cristina Kirchner

La reflexión de Meuli: Levantarse las veces que sea necesaria, porque así manda la historia

El Gobierno provincial convocó a los pescadores tras las protestas y cortes en el ingreso al viaducto Oroño

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Se pasó a diciembre la Asamblea en Unión para aprobar la Memoria y Balance

Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

