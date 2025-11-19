Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

Los jugadores del plantel profesional de Colón en su gran mayoría volverán a trabajar el próximo lunes. ¿Se viene lluvia de cartas documentos?

El próximo lunes, el plantel profesional de Colón debería presentarse nuevamente en el Predio 4 de Junio para continuar con la pretemporada bajo las órdenes de Ezequiel Medrán, quien viene trabajando desde la semana pasada con un grupo conformado mayoritariamente por juveniles. Sin embargo, el regreso de los futbolistas con mayor trayectoria podría darse en un contexto de fuerte malestar interno.

Según informó Radio Gol (FM 96.7), los jugadores resolverían intimar formalmente al club mediante carta documento en los próximos días si no se produce el pago de una deuda que ya alcanzó los tres meses por derechos de imagen. Mientras los contratos registrados en AFA se encuentran en regla y al día, el atraso salarial por este concepto genera preocupación y amenaza con complicar el normal desarrollo de la preparación.

Medrán espera definir el plantel, pero la situación económica condiciona

El entrenador sabalero aguarda la llegada del grueso del plantel profesional para comenzar a diagramar el trabajo futbolístico de cara al próximo año. No obstante, la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia habría generado una postura común entre los futbolistas: si antes de su regreso no se encuentra una solución o se presenta un plan de pago, avanzarán con acciones legales.

Este escenario suma presión a un momento institucional complejo, considerando que el club atraviesa múltiples compromisos financieros y, además, mantiene una inhibición activa por la deuda con el defensor paraguayo Alberto Espínola. Si bien el objetivo inmediato de los dirigentes es pagarle al plantel para evitar conflictos mayores, también se intenta avanzar en la cancelación del reclamo ante FIFA para poder levantar la sanción y habilitar posibles refuerzos.

Un plantel entre la preparación y la incertidumbre

El regreso a los entrenamientos podría significar un punto de inflexión para el futuro deportivo e institucional de Colón. Aunque Medrán necesita contar con el grupo completo para establecer prioridades futbolísticas, la realidad económica amenaza con interrumpir el proceso.

La semana próxima podría ser clave para determinar si el plantel se aboca de lleno a la pretemporada o si la situación salarial deriva en un conflicto formal que complique aún más el presente sabalero. El reloj corre, y en Colón urge que aparezcan las soluciones.