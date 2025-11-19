Uno Santa Fe | Colón | Colón

Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

Los jugadores del plantel profesional de Colón en su gran mayoría volverán a trabajar el próximo lunes. ¿Se viene lluvia de cartas documentos?

Ovación

Por Ovación

19 de noviembre 2025 · 07:57hs
Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

UNO Santa Fe | José Busiemi
Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

UNO Santa Fe | José Busiemi

El próximo lunes, el plantel profesional de Colón debería presentarse nuevamente en el Predio 4 de Junio para continuar con la pretemporada bajo las órdenes de Ezequiel Medrán, quien viene trabajando desde la semana pasada con un grupo conformado mayoritariamente por juveniles. Sin embargo, el regreso de los futbolistas con mayor trayectoria podría darse en un contexto de fuerte malestar interno.

LEER MÁS: Colón cerró su segundo día de pretemporada mientras define contratos y proyecta el 2026

Según informó Radio Gol (FM 96.7), los jugadores resolverían intimar formalmente al club mediante carta documento en los próximos días si no se produce el pago de una deuda que ya alcanzó los tres meses por derechos de imagen. Mientras los contratos registrados en AFA se encuentran en regla y al día, el atraso salarial por este concepto genera preocupación y amenaza con complicar el normal desarrollo de la preparación.

Medrán espera definir el plantel, pero la situación económica condiciona

El entrenador sabalero aguarda la llegada del grueso del plantel profesional para comenzar a diagramar el trabajo futbolístico de cara al próximo año. No obstante, la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia habría generado una postura común entre los futbolistas: si antes de su regreso no se encuentra una solución o se presenta un plan de pago, avanzarán con acciones legales.

Este escenario suma presión a un momento institucional complejo, considerando que el club atraviesa múltiples compromisos financieros y, además, mantiene una inhibición activa por la deuda con el defensor paraguayo Alberto Espínola. Si bien el objetivo inmediato de los dirigentes es pagarle al plantel para evitar conflictos mayores, también se intenta avanzar en la cancelación del reclamo ante FIFA para poder levantar la sanción y habilitar posibles refuerzos.

Un plantel entre la preparación y la incertidumbre

El regreso a los entrenamientos podría significar un punto de inflexión para el futuro deportivo e institucional de Colón. Aunque Medrán necesita contar con el grupo completo para establecer prioridades futbolísticas, la realidad económica amenaza con interrumpir el proceso.

LEER MÁS: Se agrava el conflicto entre Colón y Facundo Farías: ¿se viene una nueva inhibición?

La semana próxima podría ser clave para determinar si el plantel se aboca de lleno a la pretemporada o si la situación salarial deriva en un conflicto formal que complique aún más el presente sabalero. El reloj corre, y en Colón urge que aparezcan las soluciones.

Colón Ezequiel Medrán predio 4 de Junio
Noticias relacionadas
el credito nunca llego y la dirigencia de colon hace malabares para pagar deudas

El crédito nunca llegó y la dirigencia de Colón hace malabares para pagar deudas

Foto: prensa Kelme

Nuevo frente de conflicto en Colón: intimación millonaria de Kelme en plena campaña electoral

torneo oficial a2: colon y regatas coronda se treparon a la punta

Torneo Oficial A2: Colón y Regatas Coronda se treparon a la punta

desestimaron las impugnaciones que hizo magdalena en la lista tradicion sabalera

Desestimaron las impugnaciones que hizo Magdalena en la lista Tradición Sabalera

Lo último

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

Último Momento
Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

El Gran Premio de Las Vegas se vuelve decisivo con Norris, Piastri, Verstappen y la presencia de Colapinto

El Gran Premio de Las Vegas se vuelve decisivo con Norris, Piastri, Verstappen y la presencia de Colapinto

La provincia de Santa Fe se suma a la prueba de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico

La provincia de Santa Fe se suma a la prueba de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico

Ovación
Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Regresa una tradición del río: la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Regresa una tradición del río: la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Santa Fe se mide con Rosario por un lugar en la final del Argentino Juvenil

Santa Fe se mide con Rosario por un lugar en la final del Argentino Juvenil

Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor

Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026