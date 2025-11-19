Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión mostró muchas más cosas positivas que negativas en las últimas fechas

Unión terminó el Clausura con una racha de cuatro partidos sin perder (dos victorias y dos triunfos), siendo un equipo sólido, pero no tan contundente en ataque

19 de noviembre 2025 · 12:42hs
Unión terminó la fase regular del Clausura con un invicto de cuatro partidos.

La realidad demuestra que Unión cerró un gran Torneo Clausura, finalizando 2° en la Zona A con 25 puntos y privado del triunfo ante Belgrano, a instancias del VAR, quien decidió anular un gol que era lícito.

Unión tiene que recuperar efectividad

Más allá de eso, lo cierto y concreto es que el Tate finalizó la competencia regular sumando cuatro partidos sin perder, con dos triunfos y dos empates.

Lo positivo sin dudas que son los resultados obtenidos, como así también la solidez que adquirió el equipo, que suma cuatro partidos al hilo con la valla invicta.

Esa solidez le permitió cosechar ocho puntos sobre los últimos 12 en disputa, para quedar como escolta de Boca y asegurar la localía para el arranque de los playoffs.

LEER MÁS: El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

El equipo se muestra competitivo y serio para afrontar lo que viene. Pero también con cuestiones por mejorar y en ese aspecto, debe aumentar la efectividad en el arco rival.

Porque si bien es cierto que Unión terminó siendo el segundo equipo más goleador de su zona por debajo de Boca, en los últimos tres partidos apenas marcó un gol que fue el cabezazo de Agustín Colazo ante Newell's.

Y contra Belgrano, más allá de ser perjudicado por el VAR, dispuso de varias chances y contragolpes favorables que no supo aprovechar. Antes de ese partido, había igualado 0-0 contra Barracas, generando poco en ataque.

LEER MÁS: Qué dudas tiene Madelón en Unión para el duelo a todo o nada ante Gimnasia

Mientras que ante Newell's convirtió el gol con el cabezazo de Colaso y después casi que no pateó al arco rival. Ahora en instancias de mata-mata, tendrá que recuperar efectividad.

Por lo general, este tipo de partidos de eliminación directa son cerrados, nadie regala nada y es por eso que Unión tendrá que estar fino en la definición para seguir avanzando en la competencia.

Sin dudas que son muchos más los aspectos positivos que negativos, pero lo que viene no da margen de error y es por eso que el Tate tendrá que volver a mostrar esa efectividad y contundencia que lo convirtió en un equipo protagonista.

