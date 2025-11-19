Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión brindó un comunicado con todos los detalles que los hinchas deben saber para el primer cruce de playoffs en el 15 de Abril ante Gimnasia (LP)

19 de noviembre 2025 · 16:45hs
Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión puso en marcha la cuenta regresiva para el primer cruce de playoffs ante Gimnasia (LP) del próximo lunes, desde las 22, en el estadio 15 de Abril. Será una noche especial: feriado, partido decisivo y un marco que promete ser imponente en el Templo de la Avenida López y Planes.

Con ese escenario por delante, el club emitió un comunicado oficial con todos los detalles que los hinchas necesitan conocer para organizar su asistencia. La expectativa es altísima y por eso se busca ordenar el flujo de público y garantizar que el estadio esté colmado y funcionando sin inconvenientes.

Uno de los puntos centrales del comunicado tiene que ver con la venta de entradas, tanto para socios como para no socios. La institución santafesina explicó modalidades, horarios, sectores habilitados y recomendaciones para evitar demoras en los accesos. Además, se informó la disponibilidad de ubicaciones, los valores actualizados y la importancia de concurrir con anticipación debido al operativo de seguridad reforzado.

Hinchas Unión 1
Los hinchas de Unión se preparan para reventar el 15 de Abril ante Gimnasia (LP).

El encuentro contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, en un contexto en el que Unión llega con mucha confianza y con la ilusión de hacer valer la localía en esta instancia eliminatoria.

Todo lo que el hincha de Unión debe saber

Oficina de Socios: Oficina de Socios:

Jueves de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00 horas

Viernes de 9.00 a 12.00

Sábado, domingo y lunes cerrado

IMPORTANTE:

– NO HAY MÁS VENTA FÍSICA EN BOLETERIAS. LA VENTA DE GENERALES Y PLATEAS ES EXCLUSIVAMENTE ONLINE.

– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (noviembre).

– TRAER DNI.

– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.

– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.

» GENERALES NO SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

PRECIOS

ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $30.000

JUBILADOS: $15.000

MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $7.500

CALLES – INGRESOS

– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)

– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)

– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)

. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato

INFORMACIÓN ADICIONAL:

– EL CODO DE DAMAS Y JUBILADOS ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS

Unión Gimnasia (LP) playoffs
