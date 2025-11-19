Uno Santa Fe | Colón | Colón

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

El plantel de Colón trabaja con varios juveniles en el Predio 4 de Junio. Qué jugadores deberán sumarse la próxima semana y cuál es su situación.

Ovación

Por Ovación

19 de noviembre 2025 · 09:50hs
Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Prensa Colón

Mientras el grupo de juveniles ya lleva varios días trabajando en el Predio 4 de Junio, la próxima semana marcará el inicio formal de la pretemporada para la mayoría de los jugadores profesionales de Colón. El plantel principal, que permanece de licencia hasta el lunes 24 de noviembre, se incorporará gradualmente a las prácticas encabezadas por Ezequiel Medrán, quien desde el primer día comenzó a planificar el 2026 con visión de futuro y sentido de urgencia.

LEER MÁS: Se agrava el conflicto entre Colón y Facundo Farías: ¿se viene una nueva inhibición?

El cuerpo técnico decidió comenzar la etapa de preparación con una base compuesta íntegramente por futbolistas juveniles, acompañados por algunos profesionales que ya se presentaron. El objetivo: acelerar ajustes físicos, evaluar proyección y mantener dinámica competitiva mientras se define el futuro de gran parte del plantel principal.

Primer tramo con juveniles, segunda fase con profesionales

El lunes pasado, el Predio 4 de Junio amaneció activo. Aunque sin las figuras del primer equipo, Medrán optó por iniciar oficialmente la pretemporada con una nómina de jugadores jóvenes, reforzada con algunos profesionales que ya quedaron a disposición.

A partir de la próxima semana, la lista se amplía con la llegada de los futbolistas del plantel mayor, convocados a retomar los entrenamientos tras el final del período de licencia. Entre ellos figuran nombres importantes que deberán definirse en base al resultado electoral del 30 de noviembre y a las decisiones dirigenciales respecto a la reestructuración del plantel.

Los jugadores que deben presentarse

Con vínculo vigente hasta diciembre 2025, están citados:

  • Marcos Díaz (entrenará contraturno, por la tarde)

  • Gonzalo Bettini

  • Facundo Sánchez

  • Guillermo Ortiz

  • Brian Negro

  • Federico Jourdan

  • Lautaro Laborié

  • Nicolás Fernández

  • Emmanuel Gigliotti

  • Christian Bernardi

  • Alex Aranda

  • Óscar Garrido

Además, los jugadores con contrato extendido hasta 2026 también deberán presentarse:

  • Nicolás Thaller

  • Tomás Giménez

  • Facundo Castet

  • Nicolás Talpone

  • Ignacio Lago

  • Gonzalo Soto

  • Facundo Castro

  • Pulga Rodríguez

A ellos se sumará Nahuel Curcio, quien regresa tras su préstamo en San Telmo y tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2026.

Un plantel en reconstrucción

La etapa de depuración continúa vigente. Ya se concretaron las salidas de José Barreto, Joel Soñora y Cristian García, mientras se mantienen conversaciones por otros futbolistas cuyo vínculo se vence a fin de año. El proceso se enmarca dentro del reordenamiento futbolístico proyectado por la dirigencia y avalado por Medrán, a la espera de la definición electoral.

El entrenador trabaja con autorización técnica y política de la mayoría de las listas que competirán en las elecciones del 30 de noviembre. Aunque su continuidad estará supeditada al resultado del acto electoral, el DT desarrolla la pretemporada con planificación clara, orden metodológico y foco en la detección de potencial interno.

LEER MÁS: Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

Colón inicia así una fase clave de su preparación, donde los juveniles marcan el punto de partida y los profesionales comenzarán a ordenar el proyecto deportivo para el próximo año. La próxima semana, con el regreso de las principales figuras, se dará el primer paso hacia la definición del plantel definitivo. El desafío ya está en marcha.

Colón predio 4 de Junio Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
colon festejo en casa su primer triunfo en la liga argentina

Colón festejó en casa su primer triunfo en la Liga Argentina

colon cerro su segundo dia de pretemporada mientras define contratos y proyecta el 2026

Colón cerró su segundo día de pretemporada mientras define contratos y proyecta el 2026

alerta en colon: conrado ibarra, una de las joyas del club, podria quedar libre a fin de ano

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

yunis, palabra autorizada en colon: la cabeza ya esta liberada

Yunis, palabra autorizada en Colón: "La cabeza ya está liberada"

Lo último

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

Último Momento
Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

El Gran Premio de Las Vegas se vuelve decisivo con Norris, Piastri, Verstappen y la presencia de Colapinto

El Gran Premio de Las Vegas se vuelve decisivo con Norris, Piastri, Verstappen y la presencia de Colapinto

La provincia de Santa Fe se suma a la prueba de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico

La provincia de Santa Fe se suma a la prueba de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico

Ovación
Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Regresa una tradición del río: la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Regresa una tradición del río: la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Santa Fe se mide con Rosario por un lugar en la final del Argentino Juvenil

Santa Fe se mide con Rosario por un lugar en la final del Argentino Juvenil

Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor

Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026