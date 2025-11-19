Uno Santa Fe | Unión | Unión

El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

Unión realizó una gran campaña en el Torneo Clausura, finalizando 2° en la Zona A con 25 puntos. Sin embargo, de cara a los playoffs hay cuestiones por mejorar

19 de noviembre 2025 · 09:41hs
Tanto Franco Fragapane

Tanto Franco Fragapane, como Julián Palacios no terminan de consolidarse en el mediocampo de Unión.

El equipo titular de Unión casi que se recita de memoria y ese casi tiene que ver con que aún el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón no terminó de encontrar el mediocampo ideal.

El principal déficit de Unión está en los carrileros

Y es que tanto Julián Palacios como Franco Fragapane no terminaron de consolidarse, aunque Palacios rindió más que Fragapane, a quien el DT conoce y muy bien de su anterior paso por el Tate.

Es por ello, que los dos carrileros fueron permanentemente reemplazados durante los partidos y en el caso de Fragapane, estuvo algunos encuentros en el banco.

Pero la realidad indica que cuando le tocó jugar a Nicolás Palavecino tampoco fue solución y lo mismo sucede con Augusto Solari, a quien Madelón pidió con insistencia, pero que cuando juega no convence.

El tándem de los dos volantes centrales es indiscutible, con Mauro Pittón como figura relevante y con Mauricio Martínez acompañando en su rol de hacer jugar al equipo.

Por lo cual, los interrogantes siempre pasan por los carrileros, que sin dudas es el principal déficit que tiene el equipo. Al arquero y a la defensa nadie la pone en duda.

Y en la delantera el cambio que hizo de Agustín Colazo por Marcelo Estigarribia tuvo que ver con una cuestión física, más allá de que Colazo con tres goles consecutivos ganó terreno para estar desde el inicio.

Los números dicen que Palacios disputó los 16 partidos que jugó el Tate, 15 de ellos como titular, pero en todos fue reemplazado, lo que sin dudas es llamativo. Nunca completó los 90', no marcó goles, dio dos asistencias y suma 1053' en cancha.

Mientras que Fragapane jugó 15 partidos, 12 de ellos como titular y en apenas tres completó los 90'. No estuvo presente ante Argentinos, ya que había sido expulsado con Tigre. No marcó goles, dio dos asistencias y suma 945' en cancha.

De hecho, Fragapane había perdido la titularidad a manos de Palavecino por tres partidos consecutivos y volvió a estar desde el arranque contra Belgrano, aunque fue reemplazado a los 12' de la segunda etapa y se mostró molesto por el cambio.

