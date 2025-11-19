Uno Santa Fe | Santa Fe | corralón

Para liberar espacio en el corralón, la Municipalidad compactará 37 autos este mes y 397 motos en diciembre

La Municipalidad de Santa Fe avanza con un nuevo proceso de compactación para enfrentar la saturación del corralón municipal, que opera al límite y tiene capacidad máxima para almacenar 3.500 motos.

19 de noviembre 2025 · 17:07hs
Para liberar espacio en el corralón

Para liberar espacio en el corralón, la municipalidad compactará 37 autos este mes y 397 motos en diciembre

La Municipalidad de Santa Fe definió un nuevo proceso de compactación de vehículos retenidos, con el objetivo de recuperar espacio en el corralón municipal y mejorar el funcionamiento de los operativos de tránsito.

Según confirmó el director ejecutivo de Control de Tránsito, Seguridad Vial y Transporte, Daniel Minetti, este mes se compactarán 37 autos, mientras que en diciembre se sumarán 397 motos.

“El corralón de vehículos retenidos siempre se encuentra al límite”, describió. Recordó que muchos titulares “por determinadas circunstancias no retiran el rodado”.

Santa Fe avanza con la limpieza de predios policiales: comenzó la compactación de más de 140 vehículos en Recreo

El funcionario explicó que, una vez cumplidos seis meses de permanencia en custodia, el municipio queda habilitado para disponer del vehículo. “Transcurridos los seis meses, se puede proceder a la disposición del rodado por parte del municipio. Ahí llegamos a la instancia de las compactaciones”, indicó Minetti.

Más autos retenidos por abandono en la vía pública

Minetti detalló que en 2024 se compactaron 23 autos y que en 2025 la proyección es alcanzar 63. Según explicó, el incremento está directamente relacionado con una nueva política municipal.

“Este año empezamos a implementar un retiro fuerte de vehículos abandonados en la vía pública. Muchos de los autos que se compactarán obedecen a eso”, afirmó.

auto corralon municipal compactacion.jpg
Para liberar espacio en el corralón, la municipalidad compactará 37 autos este mes y 397 motos en diciembre

Para liberar espacio en el corralón, la municipalidad compactará 37 autos este mes y 397 motos en diciembre

A esos casos se suman rodados que fueron retenidos en operativos habituales, pero que nunca fueron retirados por sus propietarios. “Son vehículos abandonados y sujetos de denuncia continua de los vecinos”, sostuvo.

¿Por qué no se rematan o reutilizan los vehículos?

Frente a consultas frecuentes de la ciudadanía, Minetti afirmó que el municipio evaluó alternativas como la reutilización o la subasta, pero encontró obstáculos legales.

“Nos genera esa situación de decir ‘estamos compactando bienes que podrían reutilizarse’, pero hay un procedimiento administrativo muy complejo para regularizar estos vehículos”, explicó.

Incluso la idea de realizar remates presentó dificultades: “Hablamos en algún momento de subastas, pero encontramos muchas trabas administrativas a nivel nacional con los registros automotores, lo que entorpecía aún más el proceso”, señaló.

En ese contexto, la compactación se mantuvo como el mecanismo más eficiente. “Pasados los 180 días, el municipio inicia el procedimiento y lo hace íntegramente desde el ámbito municipal hasta el final”, sostuvo.

Santa Fe libera depósitos policiales con un nuevo operativo de compactación de autos y motos

El funcionario explicó que el municipio trabaja con una empresa que no genera costos para la Municipalidad, ya que como compensación se queda con la chatarra resultante. Además, existe un convenio con la Provincia que permite el uso de compactadoras oficiales.

“Estamos trabajando para que en los próximos días o el mes próximo estemos compactando la totalidad de estas motos con la máquina que dispone el Ministerio de Seguridad y Justicia”, precisó Minetti.

Cuántos vehículos secuestrados son retirados

El porcentaje de motos retiradas por sus dueños es muy variable. Minetti indicó que oscila entre el 30% y el 70%, dependiendo del momento del año y de la situación documental de cada rodado.

“La regularización de la documentación es el principal motivo que demora o impide el retiro”, señaló, y recordó que “está completamente prohibido circular sin la documentación requerida”.

En el caso de los autos, el porcentaje de recupero es mayor: entre el 85% y el 90%. El corralón municipal tiene capacidad para 3.500 motos, un número que “muy rara vez baja”.

“Se hace espacio a través de las compactaciones, pero ante el alto número de retenciones se vuelve a completar rápidamente”, explicó.

Minetti aclaró que “una vez que sale la resolución que determina la fecha de comienzo del proceso de compactación, ya no se puede retirar” los vehiculos. Antes de llegar a esa instancia, el municipio publica las comunicaciones oficiales en el Boletín Oficial.

corralón municipal motos compactación
Noticias relacionadas
Eduardo Bordas se irá de su cargo de secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Santa Fe.

Otro cambio clave en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

dialogo tenso entre la jefa de la policia y pescadores en el ingreso al viaducto orono: solo habra corte de media calzada durante las protestas

Diálogo tenso entre la jefa de la policía y pescadores en el ingreso al viaducto Oroño: sólo habrá corte de media calzada durante las protestas

aumentaron los precios de los combustibles: la nafta super subio a $1.665 por litro y el tanque ya roza los $85.000

Aumentaron los precios de los combustibles: la nafta súper subió a $1.665 por litro y el tanque ya roza los $85.000

vacunacion en crisis: volver a ver sarampion o tos convulsa seria un retroceso enorme

Vacunación en crisis: "Volver a ver sarampión o tos convulsa sería un retroceso enorme"

Lo último

Caso Juan Trigatti: la defensa del docente apeló la prisión preventiva y el embargo millonario

Caso Juan Trigatti: la defensa del docente apeló la prisión preventiva y el embargo millonario

¿Colón tendrá un beneficio igual? La AFA salvó a San Lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

¿Colón tendrá un beneficio igual? La AFA salvó a San Lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

La impugnación a Carlos Trod fue rechazada en Colón y podrá competir en las elecciones

La impugnación a Carlos Trod fue rechazada en Colón y podrá competir en las elecciones

Último Momento
Caso Juan Trigatti: la defensa del docente apeló la prisión preventiva y el embargo millonario

Caso Juan Trigatti: la defensa del docente apeló la prisión preventiva y el embargo millonario

¿Colón tendrá un beneficio igual? La AFA salvó a San Lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

¿Colón tendrá un beneficio igual? La AFA salvó a San Lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

La impugnación a Carlos Trod fue rechazada en Colón y podrá competir en las elecciones

La impugnación a Carlos Trod fue rechazada en Colón y podrá competir en las elecciones

Diego Spagnuolo fue a declarar a la Justicia, pero se negó a responder preguntas y aseguró que es inocente

Diego Spagnuolo fue a declarar a la Justicia, pero se negó a responder preguntas y aseguró que es inocente

Tras la foto con nueve economistas en su casa, imponen nuevas restricciones a Cristina Kirchner

Tras la foto con nueve economistas en su casa, imponen nuevas restricciones a Cristina Kirchner

Ovación
Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Se pasó a diciembre la Asamblea en Unión para aprobar la Memoria y Balance

Se pasó a diciembre la Asamblea en Unión para aprobar la Memoria y Balance

Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026