Rosario violenta: apareció un auto calcinado e investigan si fue usado en la balacera contra la sala velatoria

En declaraciones radiales, Mariana Palermo -la titular del vehículo-, comentó que le habían robado el auto el pasado viernes, alrededor de las 20. La joven contó que descendió del rodado para realizar algunos mandados y al regresar fue abordada por dos hombres que portaban armas de fuego y quienes, tras amenazarla, le sacaron las llaves y se alzaron con el Peugeot.

En declaraciones a la emisora "LT 8" comentó que horas más tarde la documentación del auto fue hallada en la vía pública en la zona oeste de Rosario.

"No hay dudas de que es mi auto. Al llegar al lugar donde incendiaron el auto encontré la patente tirada. Nadie de la policía me dijo si fue utilizado en la balacera contra esa cochería. Anímicamente fue muy fuerte lo que me pasó. Hasta anoche estaba viendo si aparecía", comentó Mariana, que había denunciado también el robo en sus redes sociales.

El ataque contra la cochería se produjo este lunes por la tarde. Quien era velado era Jorge Gustavo Maturano, que recibió al menos tres de los seis disparos que efectuaron sicarios tras llamar a la puerta de su casa en barrio Santa Lucía el último domingo.

De acuerdo con el testimonio de algunos testigos, desde un Peugeot 408 abrieron fuego contra el grupo de personas apostado en la puerta de la cochería.

Como consecuencia del ataque murió un hombre de 35 años, identificado como Pablo Sebastián La Torre, en tanto que al menos otras cinco personas -entre ellas una joven embarazada-, resultaron heridas.