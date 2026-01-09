Uno Santa Fe | La provincia | murió

Una beba murió asfixiada envuelta en sus sábanas mientras dormía

La criatura tenía 8 meses y fue llevada de urgencia por su padre al policlínico San Martín de Rosario en donde determinaron su fallecimiento. Intervino personal policial y la fiscalía de Homicidios Culposos.

9 de enero 2026 · 16:03hs
Una beba murió asfixiada envuelta en sus sábanas mientras dormía

Una beba murió asfixiada envuelta en sus sábanas mientras dormía

Una beba de 8 meses falleció por asfixia mecánica tras quedar envuelta en las sábanas mientras dormía. El trágico hecho ocurrió este jueves a las 21.30. El padre de la criatura la trasladó al policlínico San Martín de Rosario a donde arribó sin vida. Intervinieron la Justicia y la Policía.

Fuentes policiales informaron que este jueves a las 21.30, Alexis P arribó al policlínico ubicado en Chubut 7145 con su hija de 8 meses. En el centro médico se diagnosticó el deceso de la beba llamada Oriana.

Se libró comunicación con División Criminalistica de la Policía de Investigaciones (PDI) y a la fiscal de Homicidios Culposos, Mariela Oliva, quien ordenó que se solicite la presencia del médico policial al lugar.

A las 23.15, el médico policial diagnosticó como causa de muerte asfixia mecánica. Cabe agregar que la muerte se produjo a raíz de la axfisia con las sábanas mientras dormía. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para su autopsia.

Se trasladó el procedimiento a la seccional sub 22 por razones de jurisdicción territorial.

murió bebé asfixia
Noticias relacionadas
una nena de 2 anos fue hospitalizada tras la picadura de un alacran en el sur de santa fe

Una nena de 2 años fue hospitalizada tras la picadura de un alacrán en el sur de Santa Fe

Lo último

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

El autodespacho no es viable en Santa Fe: fuerte rechazo gremial a la llegada del autoservicio en estaciones

"El autodespacho no es viable en Santa Fe": fuerte rechazo gremial a la llegada del autoservicio en estaciones

El gobierno ordenó un congelamiento de activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

El gobierno ordenó un congelamiento de activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Último Momento
Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

El autodespacho no es viable en Santa Fe: fuerte rechazo gremial a la llegada del autoservicio en estaciones

"El autodespacho no es viable en Santa Fe": fuerte rechazo gremial a la llegada del autoservicio en estaciones

El gobierno ordenó un congelamiento de activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

El gobierno ordenó un congelamiento de activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

A 10 años de la Triple Fuga: los detalles inéditos de los días en que los prófugos pasaron por Santa Fe

A 10 años de la Triple Fuga: los detalles inéditos de los días en que los prófugos pasaron por Santa Fe

Ley Jeremías: suspendieron y reprogramaron la marcha prevista para este viernes por mal tiempo

"Ley Jeremías": suspendieron y reprogramaron la marcha prevista para este viernes por mal tiempo

Ovación
Unión pone primera ante Gimnasia (CR) en el Malvicino por la fecha 17 de La Liga Nacional

Unión pone primera ante Gimnasia (CR) en el Malvicino por la fecha 17 de La Liga Nacional

La nueva estrategia de Colón para pagarle a Espínola y levantar la inhibición

La nueva estrategia de Colón para pagarle a Espínola y levantar la inhibición

Cónclave en Colón: José Alonso se reúne con Roberto San Juan

Cónclave en Colón: José Alonso se reúne con Roberto San Juan

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"