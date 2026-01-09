Una beba murió asfixiada envuelta en sus sábanas mientras dormía

La criatura tenía 8 meses y fue llevada de urgencia por su padre al policlínico San Martín de Rosario en donde determinaron su fallecimiento. Intervino personal policial y la fiscalía de Homicidios Culposos.

Una beba de 8 meses falleció por asfixia mecánica tras quedar envuelta en las sábanas mientras dormía. El trágico hecho ocurrió este jueves a las 21.30. El padre de la criatura la trasladó al policlínico San Martín de Rosario a donde arribó sin vida. Intervinieron la Justicia y la Policía.

Fuentes policiales informaron que este jueves a las 21.30, Alexis P arribó al policlínico ubicado en Chubut 7145 con su hija de 8 meses. En el centro médico se diagnosticó el deceso de la beba llamada Oriana.

Se libró comunicación con División Criminalistica de la Policía de Investigaciones (PDI) y a la fiscal de Homicidios Culposos, Mariela Oliva, quien ordenó que se solicite la presencia del médico policial al lugar.

A las 23.15, el médico policial diagnosticó como causa de muerte asfixia mecánica. Cabe agregar que la muerte se produjo a raíz de la axfisia con las sábanas mientras dormía. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para su autopsia.

Se trasladó el procedimiento a la seccional sub 22 por razones de jurisdicción territorial.