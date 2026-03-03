Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

A 100 días del Mundial 2026: clasificados, tensión y marcas históricas

La cuenta regresiva para el Mundial ya comenzó. Con 42 selecciones confirmadas y un contexto geopolítico incierto, el torneo asoma cargado de récords.

3 de marzo 2026 · 16:23hs
Faltan apenas 100 días para que comience el Copa Mundial de la FIFA 2026 y el planeta fútbol vuelva a detenerse. Con 42 selecciones clasificadas sobre 48 y un escenario internacional convulsionado, el certamen promete tanto épica deportiva como interrogantes políticos que exceden el rectángulo de juego.

Los que ya tienen boleto

Europa aportará potencias como Alemania, Francia, Inglaterra y España; Sudamérica tendrá a Argentina, Brasil y Uruguay, entre otros; África, Asia, Concacaf y Oceanía también completan una grilla diversa en la primera edición con 48 equipos.

La ampliación del cupo no solo modificará la logística y el formato competitivo: también incrementa la probabilidad de sorpresas y reconfigura el mapa tradicional de fuerzas. El Mundial deja de ser un selecto club de 32 para convertirse en una vidriera más amplia, con nuevas historias en construcción.

Guerra e incertidumbre

El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán introduce una variable incómoda. Irán, ya clasificado, debería disputar todos sus encuentros de fase de grupos en territorio estadounidense, una situación atravesada por tensiones diplomáticas evidentes. Si la federación iraní desistiera de participar, la FIFA debería redefinir el grupo o reasignar un cupo. El fútbol, otra vez, expuesto a un tablero que no controla.

Récords en la mira

En el plano estrictamente deportivo, varias marcas históricas podrían caer. Lionel Messi y Kylian Mbappé tienen la posibilidad de acercarse o superar registros goleadores de leyendas mundialistas. Además, Messi podría transformarse en el futbolista con más victorias en la historia del torneo.

También asoma el dato de longevidad competitiva: Messi y Cristiano Ronaldo podrían disputar su sexta Copa del Mundo, un hito que reflejaría vigencia y consistencia en la élite.

