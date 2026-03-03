Venció el plazo para inscribirse como conductor profesional y la adhesión fue mínima. Desde la Municipalidad advierten que comenzarán los operativos en la calle y que habrá multas y retención de vehículos para quienes no cumplan con la ordenanza vigente.

Menos de 40 choferes de apps se registraron como conductores profesionales: arrancan los controles con retención de autos

Con el cierre definitivo del plazo de inscripción, la Municipalidad de Santa Fe confirmó que menos de 40 choferes de aplicaciones se anotaron en la última etapa para regularizar su situación como conductores profesionales , un número que califican como “muy bajo” frente al universo total que presta servicio en la ciudad.

El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Mastropaolo , explicó que el proceso fue resultado de “alrededor de un año y medio de discusiones” con taxistas, remiseros y choferes de plataformas para establecer un marco normativo común.

“Hoy en la ciudad de Santa Fe está legalizado Uber, está legalizado Didi, está legalizado Cabify, pero con requisitos”, afirmó en conferencia de prensa.

El funcionario remarcó que el eje del cambio normativo fue pasar de la discusión sobre las plataformas a la “idoneidad del chofer”. “Vamos por la capacidad técnica y profesional de la persona que transporta a nuestro vecino”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que la condición indispensable es contar con el carnet profesional D1, además de cumplir con una antigüedad máxima de 9 años del vehículo, seguro para tercero transportado y demás exigencias previstas en la ordenanza 13.103.

Según detalló Mastropaolo, actualmente hay unos 800 conductores que cumplen con los requisitos, entre taxistas, remiseros y choferes de apps. Sin embargo, reconoció que la mayor falencia se da en los denominados “choferes puros de app”, donde la inscripción fue mínima.

“En el último proceso no superaron los 40 inscriptos, lo cual es muy bajo teniendo en cuenta que había una fecha límite”, señaló.

Controles y retención de vehículos

Ante la baja adhesión, el municipio confirmó que se intensificarán los operativos en la vía pública. “Hubo tres prórrogas durante todo este proceso. El tiempo ha sido más que suficiente para satisfacer los requerimientos de la norma”, advirtió el secretario.

Hasta ahora, explicó, se trataba de una etapa de advertencias y notificaciones para regularizar la situación. Pero desde este momento la postura será diferente: “A partir de ahora van a ser sancionados con una multa económica y con una potencial retención del vehículo por uso indebido”, afirmó.

Mastropaolo sostuvo que la medida apunta a garantizar el ordenamiento urbano y la competencia leal, ya que —según indicó— no es justo que quienes cumplen con los requisitos compitan con conductores que no lo hacen. “Tenemos que mantener el orden público”, remarcó.

De esta forma, quien quiera trabajar como chofer de aplicaciones en la ciudad deberá contar con habilitación de carne profesional y cumplir con las exigencias vigentes, caso contrario quedará expuesto a sanciones y a la retención del vehículo en los controles que comenzarán a desplegarse en las calles.