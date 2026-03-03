Uno Santa Fe | Ovación | Argentino

Suspenden al argentino Romeo Arcuschin tras un control positivo en Lima

La ITIA inhabilitó provisionalmente al juvenil argentino luego de detectar estanozolol en un torneo ITF M15.

Ovación

Por Ovación

3 de marzo 2026 · 14:50hs
Suspenden al argentino Romeo Arcuschin tras un control positivo en Lima

El tenis argentino suma un nuevo foco de preocupación: Romeo Arcuschin fue suspendido provisionalmente por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis tras arrojar positivo por estanozolol en un control realizado durante un certamen ITF M15 disputado en Lima. La medida rige desde el 16 de febrero y lo deja fuera del circuito.

Control adverso y suspensión automática

La notificación formal fue emitida por la International Tennis Integrity Agency (ITIA), organismo encargado de velar por el cumplimiento del Programa Antidopaje del tenis profesional. La sustancia detectada está catalogada como no especificada dentro del reglamento, lo que activa una suspensión provisional obligatoria mientras se desarrolla el proceso disciplinario.

Arcuschin, de 18 años, no presentó apelación ante el tribunal independiente habilitado para revisar la medida, por lo que quedó automáticamente inhabilitado para disputar torneos o participar en actividades organizadas por la International Tennis Federation, la Association of Tennis Professionals y el resto de los entes afiliados al sistema internacional.

Impacto deportivo y antecedentes recientes

El juvenil había alcanzado el puesto 1802 del ranking mundial en noviembre de 2025, el mejor registro de su incipiente carrera. Hasta que se determine una eventual sanción definitiva, no podrá sumar puntos ni competir en el circuito profesional.

El caso se conoce pocos días después de la sanción impuesta a Leonardo Aboian por infracciones al Programa Anticorrupción, un contexto que vuelve a colocar al tenis argentino bajo observación en el plano internacional y abre interrogantes sobre los controles y la formación en materia de integridad deportiva.

Argentino Romeo Arcuschin Lima tenis
