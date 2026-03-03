Unión, en vilo: la fecha que podría destrabar todo

Tras la confirmación del paro y la suspensión de la fecha 9, Unión fijaría esta postura: recuperar el partido lo antes posible. AFA propuso tres alternativas.

El paro dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino reconfiguró el calendario del Torneo Apertura y obligó a los clubes a tomar posición. En el caso de Unión , la idea es clara: disputar cuanto antes el cruce pendiente frente a Talleres , con el 18 de marzo como fecha que asoma prioritaria.

Según informó el periodista Maxi Bravo en su cuenta de X (MaxiBravo17), la dirigencia rojiblanca buscará evitar una acumulación posterior de compromisos y, por eso, apunta a la primera alternativa del menú que ofreció la AFA . Las otras opciones para reprogramar la fecha 9 son el 22 de abril y el 13 de mayo.

La novena jornada quedó oficialmente suspendida pese a las distintas opiniones internas. No obstante, tras la reunión de los 30 dirigentes de Primera División en el predio de Ezeiza, se resolvió que este fin de semana habrá fútbol, mientras se define el día entre semana para recuperar la fecha afectada.

Planificación y estrategia

En términos competitivos, postergar el duelo ante Talleres hacia abril o mayo implicaría comprimir aún más un calendario que ya exige precisión en la administración de cargas. Unión atraviesa un buen momento y pretende sostener su ritmo competitivo sin alterar la planificación.

La discusión excede la cuestión administrativa: elegir fecha es, también, decidir cómo gestionar energías y objetivos. Para el cuerpo técnico rojiblanco, cuanto antes se juegue, menor será el impacto en la estructura del semestre.