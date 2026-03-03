Uno Santa Fe | Unión | Unión

El parate le da oxígeno a Unión en plena racha positiva

Unión llega con tres triunfos al hilo y 11 goles en el Torneo Apertura, pero el freno puede ser una ventaja clave para recuperar energías y piezas importantes.

Ovación

Por Ovación

3 de marzo 2026 · 16:16hs
El momento futbolístico de Unión es innegable: tres victorias consecutivas, seis goles en los últimos tres partidos y una estructura que compite con eficacia. Sin embargo, el paro del fútbol argentino, lejos de ser una amenaza para el envión anímico, asoma como un beneficio concreto en un calendario que venía al límite.

Descanso necesario en un calendario apretado

Ocho fechas en un mes, escasa rotación y una base titular que sostuvo la mayoría de los minutos explican el desgaste acumulado. Unión no es un equipo que administre energías desde la posesión pasiva: su propuesta es vertical, de transiciones rápidas y presión coordinada, lo que eleva la exigencia física.

En ese contexto, estos días adicionales permiten bajar cargas, optimizar trabajos regenerativos y llegar con mayor frescura a una fecha 10 que se disputará entre semana. No se trata solo de cortar una racha, sino de sostenerla.

LEER MÁS: Unión pasó de ser una máquina de errar goles a convertirse en un equipo goleador

Piezas a recuperar

Además, el cuerpo técnico mira de reojo la evolución de nombres como Rafael Profini, Maizon Rodríguez y Agustín Colazo, futbolistas que necesitan tiempo para terminar de ponerse a punto o recuperar plenitud física. El parate ofrece margen para equilibrar el plantel y ampliar variantes.

Si bien todo equipo en racha prefiere seguir compitiendo, la coyuntura sugiere que el descanso puede transformarse en una inversión estratégica. Unión encontró funcionamiento y contundencia; ahora, el desafío es administrar energías para que ese impulso no sea efímero, sino sostenido en el tiempo.

Unión Torneo Apertura Rafael Profini Maizon Rodríguez Agustín Colazo
