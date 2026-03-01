Uno Santa Fe | Policiales | funcionaria

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

El propietario de la casa regresó con su hijo y constató el robo. Encontró una ventana vulnerada de un patio interno. La Policía analiza cámaras y rastreo por GPS para identificarlos.

Juan Trento

Por Juan Trento

1 de marzo 2026 · 10:09hs
Delincuentes sustrajeron computadoras y un dron de la vivienda de una funcionaria municipal en barrio Candioti y huyeron en un Peugeot blanco.  

Este sábado, en las primeras horas de la madrugada, un hombre de 51 años regresó junto a su hijo a su vivienda familiar, ubicada sobre calle Pedro Zenteno al 1600, en la capital santafesina, y se encontró con un vecino que le comentó haber visto a varios hombres sobre los techos del inmueble. Según su testimonio, los desconocidos luego escaparon en un Peugeot blanco.

Al ingresar a la casa, el propietario constató el robo de cuatro computadoras y un dron, por lo que realizó la denuncia al 911.

Denuncia

El hombre y su hijo advirtieron a simple vista el faltante de cuatro computadoras —una marca Dell, Lenovo, Acer y Samsung— además de un dron que el damnificado utiliza en su labor como ingeniero agrónomo.

Posteriormente, al revisar el resto de las dependencias, constató que una ventana del patio interno había sido completamente vulnerada, lo que evidenció el ingreso forzado al inmueble. De inmediato, denunció el hecho a la central de emergencias 911.

Testigos, imágenes y GPS

Minutos después arribaron oficiales de la Estación Policial Centro (EPC) y de la Comisaría 3ª, quienes realizaron una verificación en la vivienda junto al propietario y comenzaron el primer tramo investigativo.

Los uniformados entrevistaron a vecinos del barrio Candioti en busca de testigos que pudieran aportar información relevante. Con la descripción del vehículo en el que escaparon los delincuentes, se emitió un alerta a los operadores de las cámaras de videovigilancia del 911 para analizar registros que permitan establecer el recorrido de llegada y salida del automóvil en la zona.

Asimismo, se relevaron cámaras privadas y comerciales del sector y se consultó al damnificado si las computadoras sustraídas cuentan con el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) activado, dato considerado clave para la investigación.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó la identificación de testigos, la obtención de imágenes de cámaras públicas y privadas, la verificación sobre la posible activación del GPS en los dispositivos robados y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Las tareas técnicas fueron llevadas adelante por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

