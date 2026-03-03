Finalissima en suspenso: sedes en danza tras la crisis en Medio Oriente

La suspensión de actividades deportivas en Qatar obliga a reconfigurar el escenario de la Finalissima entre Argentina y España.

La incertidumbre rodea a la Finalissima: la crisis en Medio Oriente y la paralización de la actividad en Qatar dejaron en suspenso el choque entre Argentina y España , previsto originalmente en Lusail. A menos de un mes, la logística y el contexto geopolítico condicionan una decisión que trasciende lo deportivo.

La intención inicial era disputar el encuentro en el Estadio Lusail, emblema del último Mundial. Sin embargo, la suspensión de competencias locales anunciada en el país asiático encendió las alarmas en la FIFA y en las federaciones involucradas.

El conflicto regional, con eje en la escalada entre Irán, Israel y Estados Unidos, alteró la planificación. Más allá de las casi 90 mil entradas comercializadas, hoy el escenario qatarí aparece como inviable en términos operativos y de seguridad.

Alternativas con peso simbólico

Entre las sedes que emergen con fuerza figura el Hard Rock Stadium, atractivo por su infraestructura y por la masiva presencia de público argentino en el sur estadounidense. No obstante, el calendario del tenis condiciona las fechas disponibles.

Otra opción es el Wembley Stadium, sede de la edición 2022 y escenario de jerarquía internacional. También aparecen en el radar el MetLife Stadium, el Estadio Olímpico de Roma y el Estadio Santiago Bernabéu.

Más que una sede

La discusión no es meramente geográfica. El duelo entre la Selección Argentina y la Selección de España funciona como ensayo competitivo rumbo al Mundial 2026 y como producto global de alto impacto comercial.

Cambiar la sede implica reconfigurar traslados, cargas físicas y adaptación horaria. Pero también revela algo más profundo: el fútbol, aun en su máxima expresión organizativa, no es ajeno a los vaivenes del escenario internacional. La pelota espera. La decisión, esta vez, no depende solo de ella.