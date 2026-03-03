Se mantiene el paro en el fútbol y el fin de semana no habrá actividad

Este martes a las 13 se llevará una reunión y los representantes de los 30 clubes de Primera División definirán cuando se jugará la 9ª fecha que será postergada

El Comité de la Liga Profesional se reunirá este martes desde las 13 en el predio Lionel Messi de Ezeiza. Entre los temas que se tratarán se ratificará el paro del fútbol argentino para este fin de semana.

Para el encuentro están convocados los 30 representantes de los clubes de Primera División. Si bien se tocarán temas vinculados a la economía de los clubes que componen la Liga y aspectos organizativos del 2026, el foco pasará por la continuidad de la medida de fuerza para la Fecha 9 del Torneo Apertura y la demás categorías del ascenso.

De esta manera, lo que tratará este martes el Comité será la fecha en la que se disputará la 9ª jornada del Torneo Apertura. El 18 de Marzo, el 22 de Abril o 13 de Mayo son las alternativas que baraja la AFA y la Liga para jugarla, post decisión, los presentes compartirán un almuerzo.

La medida se decidió en la reunión del Comité de la semana pasada, en la que se votó de manera unánime realizar el paro en repudio a la embestida del Gobierno a la Asociación del Fútbol Argentino. Los únicos dos clubes que no formaron parte de ese último cónclave fueron Boca (justificado por el viaje a la Copa Argentina) y Estudiantes (ausente en las últimas citas).

Esto se da en el marco de la causa que investiga presunta apropiación indebida de aportes por $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según expresa la denuncia del ARCA, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Ante esto, AFA planteó que "no tiene deuda alguna exigible" con la Agencia de Recaudación y que estas atribuciones "fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad".