Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario

La profesora de historia, de 39 años, sufrió migrañas, estuvo internada en coma y quedó con una incapacidad del 70%. La Cámara Federal de Rosario acreditó el nexo causal entre la aplicación de la tercera dosis contra el Covid-19 y las lesiones denunciadas.

Una docente de Rosario sufrió consecuencias en su salud tras recibir la aplicación de la vacuna contra el coronavirus de la empresa farmacéutica británica AstraZeneca . Así lo acreditó la Cámara Federal de la ciudad en base a la evidencia científica presentada por el equipo de abogados de la profesora de historia, que expuso migrañas, internaciones en coma y muerte del lóbulo frontal izquierdo.

La mujer de 39 años sufrió graves lesiones tras aplicarse la tercera vacuna contra el coronavirus, a través de la dosis de AstraZeneca. Los informes médicos del Ministerio de Educación determinaron que sufrió una incapacidad del 70%, por lo que debió ser jubilada de su trabajo en el sistema educativo de Santa Fe .

Frente a este panorama, y bajo la representación de Estefanía Vega, Luis Escobar y Andrea Nievas, la docente solicitó ser evaluada por una junta médica para determinar las secuelas que había sufrido luego de vacunarse contra el coronavirus.

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario recordó que el Ministerio de Salud de la Nación dispuso la creación del Fondo de Reparación Covid-19, para indemnizar a las personas que sufrieron daños en su salud física como consecuencia de recibir las vacunas destinadas a la inmunizar a la población argentina.

“Mi clienta estaba casada, con una hija menor de edad, trabajaba doble turno y tenía una vida plena. Pero luego de la tercera dosis comenzó a tener secuelas que se tornaron incapacitantes”, contó la abogada Estefanía Vega en LT8.

Paso a paso del padecimiento de la docente

Según la presentación, la docente de historia en el turno mañana y preceptora por la tarde se vacunó por protocolo y responsabilidad social contra el coronavirus el 15 de marzo de 2021. Esa primera dosis fue de Sinopharm, el laboratorio chino. Luego, continuando con las indicaciones de las autoridades de salud, se aplicó la segunda dosis el 13 de mayo de 2021, también con la dosis de origen oriental. Por último, el 9 de diciembre de 2021, asistió a los vacunatorios oficiales y se colocó la tercera dosis, esta vez de AstraZeneca.

La docente advirtió que el mismo día que recibió la dosis de la compañía británica luego de la tercera dosis comenzó a sufrir migrañas, por lo cual asistió a una guardia médica. Más tarde, el 17 de diciembre de 2021 sufrió otro episodio similar por lo que requirió asistencia en su domicilio, un día más tarde se trasladó al Sanatorio Parque para continuar con los exámenes médicos.

El 22 de diciembre de 2021 necesitó la asistencia de la empresa de emergencias médicas Ecco, que la trasladó hasta el Hospital Privado de Rosario (HPR), donde quedó internada 20 días en coma farmacológico por un hundimiento de cráneo. En ese sanatorio le practicaron una craneoplastía, Craneotomía e intervinieron quirúrgicamente en varias oportunidades a fin de cambiar su catéter, tuvo presión arterial baja y alta, también sonda nasogástrica. Según el relato ante la Justicia, la mujer “estuvo al borde de la muerte”.

Luego de la internación, la profesora debió realizar neurorrehabilitación debido a la grave lesión del lóbulo frontal izquierdo. Debido a las consecuencias en su salud debió adaptar el baño de su casa y contratar personal de asistencia para ella y cuidado para su hija menor de edad.

Vega explicó que la Justicia, en segunda instancia, acreditó el “nexo causal” donde expone el síndrome de Guillain-Barré padecido por su clienta “era una de las contraindicaciones que podía traer la vacuna y ella la sufrió”.

El próximo paso será enfrentar a una comisión médica que establezca el grado de incapacidad, según los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud, lo que permitirá luego iniciar acciones contra el laboratorio.