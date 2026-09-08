La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

El Sabalero perdió 3-1 frente al Pirata en una nueva fecha del Torneo Proyección. Nicolás Utrera marcó el único gol del conjunto santafesino.

La Reserva de Colón no pudo recuperarse y volvió a tropezar en el Torneo Proyección. El equipo santafesino cayó por 3-1 frente a Belgrano, en un encuentro donde logró reaccionar y alcanzar la igualdad, aunque luego no pudo sostener el resultado. Con esta derrota, el Sabalero acumuló su segunda caída consecutiva en el certamen y buscará recuperarse rápidamente.

Belgrano golpeó primero y Colón encontró la igualdad

El conjunto cordobés abrió el marcador a través de Lautaro Gutiérrez y consiguió tomar ventaja en el desarrollo del partido. Colón intentó responder y encontró el empate gracias a Nicolás Utrera, quien devolvió al Sabalero al encuentro.

Sin embargo, Belgrano volvió a imponerse antes del descanso. Julián Núñez apareció a los 40 minutos del primer tiempo para marcar el 2-1 y darle nuevamente la ventaja al Pirata antes del entretiempo.

El Sabalero no pudo reaccionar y sufrió otra derrota

En el complemento, Colón intentó volver a meterse en partido, pero Belgrano terminó asegurando la victoria con otro golpe ofensivo. Ramiro Tulian convirtió el tercer tanto y estableció el 3-1 definitivo.

De esta manera, la Reserva sabalera no logró revertir la situación y terminó sumando una nueva derrota en el Torneo Proyección. El equipo santafesino acumula ahora dos caídas consecutivas y deberá buscar una pronta recuperación en su próximo compromiso para volver a sumar y cortar la racha negativa.