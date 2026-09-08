Federico Gil y la oportunidad que abren los Juegos Suramericanos para el tiro argentino

El tres veces olímpico argentino estuvo en la inauguración del Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo de Recreo, el más moderno del país y de calidad internacional. Destacó que permitirá a los atletas prepararse en condiciones similares a las de las grandes competencias.

Federico Gil sabe lo que significa prepararse lejos de casa. A lo largo de su carrera como tirador deportivo, el tres veces olímpico argentino tuvo que pasar largos períodos en el exterior para poder entrenar en escenarios con características similares a aquellos en los que después debía competir.

Por eso, la inauguración del Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo, en Recreo, tiene para él un significado que va mucho más allá de una nueva infraestructura. El espacio, considerado el centro de tiro más moderno del país y con instalaciones de calidad internacional, representa una oportunidad concreta para cambiar la preparación de los deportistas argentinos.

“Uno tenía que irse como mínimo un mes, dos meses, tres meses antes del evento para entrenar en el mismo tipo de condiciones que ibas a competir”, recordó Gil durante la inauguración.

Ahora, esa realidad puede comenzar a cambiar. “Hoy vos tenés acá canchas de última tecnología que te permiten entrenar de igual a igual y eso, en la psiquis de un atleta, es vital, porque empezás a saber que si lo hacés bien o mal es por algo que tiene que ver con tu rendimiento y no por las condiciones en que estuviste”, explicó.

Para un deportista de alto rendimiento, la diferencia no es menor. Entrenar en un escenario que reproduce las condiciones de competencia permite llegar a una prueba internacional con la certeza de que el entorno ya no será una variable desconocida.

Y esa posibilidad cobra una dimensión especial a pocos días de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que tendrán al nuevo centro de Recreo como uno de sus escenarios.

“El tiro está muy lejos de ser algo violento”

Gil también aprovechó la oportunidad para invitar al público a acercarse al nuevo centro y conocer una disciplina que, según considera, todavía carga con ciertos prejuicios.

“Que se acerquen, que lo vean. El tiro mucha gente a veces lo dimensiona de otra manera y lo ve como algo violento porque usan armas, pero el tiro está muy lejos de todo eso”, sostuvo.

Y puso el foco en una de las características que considera más importantes del deporte: su capacidad de incluir a personas con perfiles físicos muy diferentes.

“Nosotros siempre decimos que es el deporte a través de las armas y lo que permite es que sea uno de los deportes más inclusivos del mundo”, explicó.

Para graficarlo, recurrió a su propia historia. “Yo en el colegio, cuando tenían que elegir a alguien en handball o en vóley, era el último en elegir”, contó entre risas. Y agregó: “Probablemente, si me ve mi profesor de educación física, diría: ‘Es imposible que este chico haya sido campeón del mundo y tres veces deportista olímpico’”.

Precisamente ahí, para Gil, está una de las virtudes del tiro: ofrecer una posibilidad deportiva incluso a quienes no encuentran su lugar en otras disciplinas.

“El que no es bueno para disparar con pistola a 10 metros o para tirar con rifle puede hacerlo en escopeta. Y aparte hay algo que el tiro tiene en sí: vos no competís contra nadie, sino contra vos mismo”, señaló.

Un deporte que enseña a superarse

Esa característica convierte al tiro, según Gil, en mucho más que una competencia deportiva. “Eso te hace superarte a nivel humano de una manera que no tiene igual”, afirmó.

Quienes se acerquen al Invencible durante los Juegos Suramericanos podrán encontrarse con disciplinas muy diferentes entre sí. Gil explicó que dentro del mismo deporte existen universos completamente distintos.

En las pruebas de rifle, por ejemplo, los atletas utilizan equipamiento específico para conseguir la mayor estabilidad posible y buscan una precisión extrema.

“Van a ver un atleta equipado con un traje especial para darle una rigidez determinada y que tiene que disparar con un disparador que prácticamente de mirarlo se dispara, para lograr meter un balín dentro de otro”, explicó.

En escopeta, en cambio, el desafío cambia por completo. “En escopeta es el que es más ágil. Entonces van a ver mundos completamente distintos al mismo tiempo, en los mismos días, y es realmente muy atractivo”, sostuvo.

“Esto es tiro a tiro”

Para Gil, además, la disciplina tiene una enseñanza que trasciende los resultados. “Esto es tiro a tiro”, resumió. Comparó la concentración que exige con otros deportes de precisión, como el golf, donde un error puede condicionar toda una competencia.

“Un mal tiro te saca del evento automáticamente. No tenés un momento para relajarte. En otros deportes hay momentos que no son de tensión; acá cada plato cuenta, cada disparo cuenta”, explicó.

Por eso, considera que el tiro funciona como una verdadera escuela de vida. “La única manera de hacer grandes resultados es estar enfocado siempre en el aquí y ahora. Por eso decimos que es una gran escuela de vida, porque te enseña que lo importante es lo que estás viviendo y que lo que pasó ayer o lo que pasó mañana no va a importar”, reflexionó.

Gil incluso recordó cómo aplicaba ese concepto durante sus propias competencias. Un buen disparo podía generar aplausos y reconocimiento, pero él inmediatamente intentaba dejarlo atrás.

“Un gran disparo que tal vez todos se lo quedaban aplaudiendo, yo automáticamente lo borraba de mi mente. No porque no lo festejara, sino porque ahora me tocaba otro. Ese ya está y cuando haga este, lo único que me va a importar es el siguiente”, contó.

Una invitación a descubrir el tiro

Con el nuevo centro de Recreo como escenario, Gil espera que más personas se acerquen a conocer una disciplina que fue determinante en su propia vida.

“Invito a todos a que se atrevan, que vengan, porque pueden encontrar en el tiro el deporte que de repente les permita desarrollarse”, afirmó.

Y, desde su propia experiencia, sabe hasta dónde puede llevar ese camino. “Por qué no conocer el mundo, como me lo permitió a mí, e incluso hacer del tiro mi carrera profesional”, concluyó.

El Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo tendrá ahora su primera gran prueba con los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Pero para Gil, el valor de la obra va más allá del evento: la gran oportunidad es que los tiradores argentinos puedan prepararse en casa, con instalaciones de nivel internacional y en las mismas condiciones que encontrarán cuando llegue la hora de competir.