Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

Alessio Occhipinti y Alessia Ossoli se adjudicaron la tradicional competencia internacional de aguas abiertas. El santafesino Martín Carrizo no la pudo terminar y el mejor argentino fue el santacruceño Matías Díaz.

Tal como estaba previsto se concretó la tradicional competencia de aguas denominada Capri-Nápoles, en Italia, correspondiente a una nueva fecha de la Copa del Mundo de aguas abiertas. La prueba unió a la isla de Capri con la ciudad de Nápoles, presentó un recorrido de 36 kilómetros en pleno mar Mediterráneo y reunió a equipos de distintos países del mundo. La delegación de Argentina estuvo representada por Matías Díaz de Santa Cruz, Tomás Rodriguez de Bucor de Córdoba, el santafesino Martín Carrizo de Banco Provincial y Mariel Loyato de Buenos Aires.

El gran desafío de la histórica Capri-Nápoles

Se disputó la edición número 61 de la tradicional carrera en aguas abiertas que, con un recorrido de 36 kilómetros, une Capri-Nápoles, donde hubo una destacada actuación de los nadadores y las nadadoras argentinas. Fueron 21 inscriptos, pero finalmente compitieron 16 participantes de los cuales dos no pudieron cumplimentar el recorrido, ya que es una carrera que no sólo implica un desafío físico y un compromiso, sino también mental, porque hubo corrientes, oleajes y la temperatura varía mucho.

El italiano Alessio Occhipinti, ganador de la 48° edición de la Santa Fe - Coronda, fue el ganador en Italia, cumpliendo el recorrido con un tiempo de 6 horas 13 minutos 28 segundos. El segundo puesto fue para el checo Matej Kozubek, con 6 horas, 18 minutos y 39 segundos, mientras que el italiano Niccolò Ricciardi terminó tercero con 6 horas, 23 minutos y 22 segundos.

Occhipinti consiguió su quinta victoria en seis años e igualó el récord histórico de Giulio Travaglio, otro de los grandes nombres de la tradicional Maratón del Golfo. El ganador logró separarse del grupo principal cuando restaban aproximadamente diez kilómetros para la llegada.

El cuarto lugar del clasificador quedó en la rama masculina para el santacruceño Matías Díaz ganador de la 46° edición de la Santa Fe-Coronda con un tiempo de 6 horas 34 minutos 32 segundos.

El italiano Alessio Occhipinti fue el ganador de la tradicional competencia de aguas abiertas.

El santafesino Martín Carrizo de Banco Provincial de Santa Fe no pudo completar la prueba, y debió ser retirado. Igualmente, el hizo todo un sacrificio en poder presentarse a competir en Italia, todo merced al apoyo que le han brindado el senador Paco Garibaldi, a la diputada Natalia Armas Belavi, el diputado Marcelo González, el diputado José Corral, la secretaría de deportes provincial, y la Federación Santafesina de Natación.

Entre las mujeres se impuso la italiana Alessia Ossoli, de 21 años, quien debutó en esta competencia con un tiempo de 6 horas, 26 minutos y 45 segundos. El segundo lugar del podio correspondió a otra italiana, Verónica Santoni con un registro de 6 horas 54 minutos 41 segundos, y la tercera fue la argentina Mariel Loyato con 7 horas 16 minutos 18 segundos.

La Capri-Nápoles comenzó a disputarse en 1954 y es considerada la maratón de aguas abiertas más antigua del circuito internacional. Actualmente forma parte del World Challenge de la UltraMarathon Swim Series y reúne a algunos de los principales especialistas mundiales en pruebas de larga distancia.