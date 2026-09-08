Berlanga defendió el reclamo de Vélez contra Boca y sostuvo que el Fortín debe ganar 3-0

Vélez defendió la presentación contra Boca por la inclusión de seis extranjeros y sostuvo que corresponde darle el partido ganado por 3-0 al Fortín.

Fabián Berlanga, presidente de Vélez , se refirió al reclamo presentado contra Boca por la supuesta inclusión indebida de seis futbolistas extranjeros en los octavos de final de la Copa Argentina. El dirigente sostuvo que el reglamento es claro, exigió justicia y aseguró que el Tribunal de Disciplina deberá determinar si corresponde sancionar al conjunto xeneize con la derrota por 3-0.

El argumento de Vélez contra Boca

En el documento presentado ante la Asociación del Fútbol Argentino, Vélez solicitó que se declare la alineación indebida de Boca y que se sancione al equipo con la derrota por retirada o renuncia. Además, pidió que se registre oficialmente el resultado 3-0 a favor del conjunto de Liniers, amparándose en los artículos 18.2 y 26.1 del Código Disciplinario.

“Lo que corresponde es el Art. 18, que Vélez ganó el partido 3-0. Después podrán inventar un montón de cosas”, manifestó Berlanga durante una entrevista con DSports Radio.

El presidente del Fortín explicó que la situación llamó la atención cuando el club revisó la planilla del encuentro. “Cuando vimos la planilla al otro día, nos llamó la atención inmediatamente. Contamos dos o tres veces y vimos que eran seis”, relató.

Según Berlanga, Vélez realizó distintas averiguaciones antes de avanzar con el reclamo y confirmó que los futbolistas señalados no contaban con doble ciudadanía. El dirigente remarcó que no debe confundirse ese concepto con la residencia.

Uno de los argumentos de Boca apunta a que Ángel Romero, uno de los jugadores cuestionados, permaneció en el banco de suplentes y no ingresó al campo de juego. Sin embargo, desde Vélez sostienen que el término “participó” debe interpretarse teniendo en cuenta la condición de elegibilidad.

“Estaba en el juego, el árbitro podía amonestarlo o expulsarlo”, explicó Berlanga, quien también destacó que los seis futbolistas aparecen identificados con una bandera extranjera en la planilla entregada al árbitro.

La respuesta de Berlanga a Riquelme

El presidente de Vélez también respondió a las declaraciones de Juan Román Riquelme, quien había señalado que los partidos deben ganarse dentro de la cancha.

“Con ese criterio, que cambien el reglamento. Si no, yo tengo hoy un jugador con cinco amarillas y el fin de semana lo uso, total los partidos se ganan en la cancha”, cuestionó Berlanga.

El dirigente aseguró que Vélez siempre estuvo convencido de realizar la presentación, aunque necesitaba contar previamente con la certeza sobre la situación de los jugadores involucrados.

Ahora, el reclamo quedó en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA, que deberá resolver si existe una infracción y qué sanción corresponde. Según anticipó Berlanga, la resolución se conocería el jueves 17 de septiembre, pocos días antes de la fecha prevista para los cuartos de final de la Copa Argentina entre Racing y el ganador de Boca-Vélez.