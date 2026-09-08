Uno Santa Fe | Ovación | Vélez

Berlanga defendió el reclamo de Vélez contra Boca y sostuvo que el Fortín debe ganar 3-0

Vélez defendió la presentación contra Boca por la inclusión de seis extranjeros y sostuvo que corresponde darle el partido ganado por 3-0 al Fortín.

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 15:36hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Berlanga defendió el reclamo de Vélez contra Boca y sostuvo que el Fortín debe ganar 3-0

Fabián Berlanga, presidente de Vélez, se refirió al reclamo presentado contra Boca por la supuesta inclusión indebida de seis futbolistas extranjeros en los octavos de final de la Copa Argentina. El dirigente sostuvo que el reglamento es claro, exigió justicia y aseguró que el Tribunal de Disciplina deberá determinar si corresponde sancionar al conjunto xeneize con la derrota por 3-0.

LEER MÁS: Vélez reiteró la acusación contra Boca: "Pedimos que se cumpla el reglamento"

El argumento de Vélez contra Boca

En el documento presentado ante la Asociación del Fútbol Argentino, Vélez solicitó que se declare la alineación indebida de Boca y que se sancione al equipo con la derrota por retirada o renuncia. Además, pidió que se registre oficialmente el resultado 3-0 a favor del conjunto de Liniers, amparándose en los artículos 18.2 y 26.1 del Código Disciplinario.

“Lo que corresponde es el Art. 18, que Vélez ganó el partido 3-0. Después podrán inventar un montón de cosas”, manifestó Berlanga durante una entrevista con DSports Radio.

El presidente del Fortín explicó que la situación llamó la atención cuando el club revisó la planilla del encuentro. “Cuando vimos la planilla al otro día, nos llamó la atención inmediatamente. Contamos dos o tres veces y vimos que eran seis”, relató.

Según Berlanga, Vélez realizó distintas averiguaciones antes de avanzar con el reclamo y confirmó que los futbolistas señalados no contaban con doble ciudadanía. El dirigente remarcó que no debe confundirse ese concepto con la residencia.

Uno de los argumentos de Boca apunta a que Ángel Romero, uno de los jugadores cuestionados, permaneció en el banco de suplentes y no ingresó al campo de juego. Sin embargo, desde Vélez sostienen que el término “participó” debe interpretarse teniendo en cuenta la condición de elegibilidad.

“Estaba en el juego, el árbitro podía amonestarlo o expulsarlo”, explicó Berlanga, quien también destacó que los seis futbolistas aparecen identificados con una bandera extranjera en la planilla entregada al árbitro.

La respuesta de Berlanga a Riquelme

El presidente de Vélez también respondió a las declaraciones de Juan Román Riquelme, quien había señalado que los partidos deben ganarse dentro de la cancha.

“Con ese criterio, que cambien el reglamento. Si no, yo tengo hoy un jugador con cinco amarillas y el fin de semana lo uso, total los partidos se ganan en la cancha”, cuestionó Berlanga.

El dirigente aseguró que Vélez siempre estuvo convencido de realizar la presentación, aunque necesitaba contar previamente con la certeza sobre la situación de los jugadores involucrados.

Ahora, el reclamo quedó en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA, que deberá resolver si existe una infracción y qué sanción corresponde. Según anticipó Berlanga, la resolución se conocería el jueves 17 de septiembre, pocos días antes de la fecha prevista para los cuartos de final de la Copa Argentina entre Racing y el ganador de Boca-Vélez.

Vélez Berlanga Boca
Noticias relacionadas
promesa de gran partido entre velez y estudiantes en el jose amalfitani

Promesa de gran partido entre Vélez y Estudiantes en el José Amalfitani

El santafesino Martín Carrizo no pudo completar la 61° edición de la Capri-Nápoles.

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

colapinto se prepara para un nuevo desafio en el inedito circuito madring de la formula 1

Colapinto se prepara para un nuevo desafío en el inédito circuito Madring de la Fórmula 1

alexis mac allister revelo que liverpool no le ofrecio renovar y admitio: me pone muy triste

Alexis Mac Allister reveló que Liverpool no le ofreció renovar y admitió: "Me pone muy triste"

Lo último

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario

Último Momento
Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario

Unión prepara su defensa tras la expulsión de Tarragona y aguarda la sanción

Unión prepara su defensa tras la expulsión de Tarragona y aguarda la sanción

Unión es el equipo más goleador de Argentina

Unión es el equipo más goleador de Argentina

Ovación
La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

El tramo final del Torneo Dos Orillas tuvo su puesta en marcha

El tramo final del Torneo Dos Orillas tuvo su puesta en marcha

Berlanga defendió el reclamo de Vélez contra Boca y sostuvo que el Fortín debe ganar 3-0

Berlanga defendió el reclamo de Vélez contra Boca y sostuvo que el Fortín debe ganar 3-0

Alexis Mac Allister reveló que Liverpool no le ofreció renovar y admitió: Me pone muy triste

Alexis Mac Allister reveló que Liverpool no le ofreció renovar y admitió: "Me pone muy triste"

Policiales
Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"