Unión prepara su defensa tras la expulsión de Tarragona y aguarda la sanción

El delantero fue expulsado ante Instituto por intervención del VAR y en Unión ya trabajan para reducir la sanción. El calendario preocupa.

La expulsión de Cristian Tarragona ante Instituto encendió la preocupación en Unión, especialmente por lo que representa el delantero dentro de la estructura ofensiva de Leonardo Madelón. El atacante vio la roja luego de una intervención del VAR y ahora el club santafesino aguarda la resolución disciplinaria, mientras prepara argumentos para intentar que la sanción sea lo más leve posible.

La roja de Tarragona que generó malestar en Unión

La tarjeta roja apareció en un momento en el que Unión todavía tenía el control del partido frente a Instituto. El conjunto cordobés había conseguido descontar, pero el Tate no estaba completamente replegado sobre el arco defendido por Matías Mansilla.

La expulsión de Tarragona llegó después de la revisión del VAR y generó cuestionamientos dentro del mundo rojiblanco. Leonardo Madelón también se refirió a la situación y reconoció su preocupación por perder a uno de sus principales futbolistas.

“Nos deja mal lo de Tarra, son esas explosiones de VAR”, expresó el entrenador, quien además consideró que hubo una infracción en la acción que terminó derivando en el primer gol de Instituto.

Sin embargo, Madelón también evitó cargar directamente contra el árbitro Nicolás Lamolina y sostuvo que, cuando el VAR interviene y solicita una revisión, resulta complicado mantener la decisión original. “A Lamolina le avisaron del VAR y cuando te llaman es difícil. Dirigió bien”, manifestó.

Desde Unión entienden que todavía queda camino por recorrer antes de conocer el castigo definitivo. El club prepara un descargo ante los organismos correspondientes y buscará utilizar todos los argumentos disponibles para evitar una sanción extensa.

Cuántas fechas podría recibir Tarragona

Por el momento no existe una certeza respecto de la cantidad de partidos que deberá cumplir Tarragona. Dentro del entorno de Unión aparecen distintas posibilidades: algunos consideran que podría recibir dos fechas de suspensión, mientras que otros confían en que el castigo se reduzca a una sola jornada.

Uno de los puntos que podría favorecer al delantero es su antecedente disciplinario. Tarragona llevaba un período prolongado sin ser expulsado en partidos correspondientes al fútbol argentino, un dato que el club podría incluir dentro de su presentación.

Luego del encuentro ante Instituto, incluso trascendió que algunos dirigentes de Unión se acercaron a dialogar con Lamolina en los vestuarios del estadio 15 de Abril para conocer mayores detalles sobre la decisión.

La resolución tendrá especial importancia por el calendario que viene. Después del compromiso frente a Talleres, Unión deberá afrontar dos partidos de máxima exigencia contra Independiente y Boca. Por eso, el Tate espera recuperar a Tarragona cuanto antes y evitar que su ausencia se extienda durante una parte clave del campeonato.