Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión prepara su defensa tras la expulsión de Tarragona y aguarda la sanción

El delantero fue expulsado ante Instituto por intervención del VAR y en Unión ya trabajan para reducir la sanción. El calendario preocupa.

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 16:25hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión prepara su defensa tras la expulsión de Tarragona y aguarda la sanción

La expulsión de Cristian Tarragona ante Instituto encendió la preocupación en Unión, especialmente por lo que representa el delantero dentro de la estructura ofensiva de Leonardo Madelón. El atacante vio la roja luego de una intervención del VAR y ahora el club santafesino aguarda la resolución disciplinaria, mientras prepara argumentos para intentar que la sanción sea lo más leve posible.

LEER MÁS: Unión es el equipo más goleador de Argentina

La roja de Tarragona que generó malestar en Unión

La tarjeta roja apareció en un momento en el que Unión todavía tenía el control del partido frente a Instituto. El conjunto cordobés había conseguido descontar, pero el Tate no estaba completamente replegado sobre el arco defendido por Matías Mansilla.

La expulsión de Tarragona llegó después de la revisión del VAR y generó cuestionamientos dentro del mundo rojiblanco. Leonardo Madelón también se refirió a la situación y reconoció su preocupación por perder a uno de sus principales futbolistas.

“Nos deja mal lo de Tarra, son esas explosiones de VAR”, expresó el entrenador, quien además consideró que hubo una infracción en la acción que terminó derivando en el primer gol de Instituto.

Sin embargo, Madelón también evitó cargar directamente contra el árbitro Nicolás Lamolina y sostuvo que, cuando el VAR interviene y solicita una revisión, resulta complicado mantener la decisión original. “A Lamolina le avisaron del VAR y cuando te llaman es difícil. Dirigió bien”, manifestó.

Desde Unión entienden que todavía queda camino por recorrer antes de conocer el castigo definitivo. El club prepara un descargo ante los organismos correspondientes y buscará utilizar todos los argumentos disponibles para evitar una sanción extensa.

Cuántas fechas podría recibir Tarragona

Por el momento no existe una certeza respecto de la cantidad de partidos que deberá cumplir Tarragona. Dentro del entorno de Unión aparecen distintas posibilidades: algunos consideran que podría recibir dos fechas de suspensión, mientras que otros confían en que el castigo se reduzca a una sola jornada.

Uno de los puntos que podría favorecer al delantero es su antecedente disciplinario. Tarragona llevaba un período prolongado sin ser expulsado en partidos correspondientes al fútbol argentino, un dato que el club podría incluir dentro de su presentación.

Luego del encuentro ante Instituto, incluso trascendió que algunos dirigentes de Unión se acercaron a dialogar con Lamolina en los vestuarios del estadio 15 de Abril para conocer mayores detalles sobre la decisión.

La resolución tendrá especial importancia por el calendario que viene. Después del compromiso frente a Talleres, Unión deberá afrontar dos partidos de máxima exigencia contra Independiente y Boca. Por eso, el Tate espera recuperar a Tarragona cuanto antes y evitar que su ausencia se extienda durante una parte clave del campeonato.

Unión Tarragona Defensa sanción
Noticias relacionadas
madelon, luego de la victoria de union: nada es casualidad, es causalidad

Madelón, luego de la victoria de Unión: "Nada es casualidad, es causalidad"

cuello valoro el triunfo de union que fue clave para acercarse a los primeros puestos

Cuello valoró el triunfo de Unión que fue clave para acercarse a los primeros puestos

Unión lo dio vuelta y le ganó 3-2 a Instituto en el 15 de Abril. 

A puro corazón y contundencia: Unión se lo dio vuelta a Instituto y se quedó con un triunfazo

¡locura en el 15 de abril! union lo dio vuelta, aguanto sobre el final y vencio 3-2 a instituto

¡Locura en el 15 de Abril! Unión lo dio vuelta, aguantó sobre el final y venció 3-2 a Instituto

Lo último

Federico Gil y la oportunidad que abren los Juegos Suramericanos para el tiro argentino

Federico Gil y la oportunidad que abren los Juegos Suramericanos para el tiro argentino

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

Último Momento
Federico Gil y la oportunidad que abren los Juegos Suramericanos para el tiro argentino

Federico Gil y la oportunidad que abren los Juegos Suramericanos para el tiro argentino

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario

Unión prepara su defensa tras la expulsión de Tarragona y aguarda la sanción

Unión prepara su defensa tras la expulsión de Tarragona y aguarda la sanción

Ovación
La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

La Reserva de Colón cayó ante Belgrano, sufrió tres goles y sumó su segunda derrota consecutiva

Federico Gil y la oportunidad que abren los Juegos Suramericanos para el tiro argentino

Federico Gil y la oportunidad que abren los Juegos Suramericanos para el tiro argentino

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

Los italianos dominaron la 61° edición de la Maratón Capri-Nápoles

El tramo final del Torneo Dos Orillas tuvo su puesta en marcha

El tramo final del Torneo Dos Orillas tuvo su puesta en marcha

Berlanga defendió el reclamo de Vélez contra Boca y sostuvo que el Fortín debe ganar 3-0

Berlanga defendió el reclamo de Vélez contra Boca y sostuvo que el Fortín debe ganar 3-0

Policiales
Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"