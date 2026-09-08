El tramo final del Torneo Dos Orillas tuvo su puesta en marcha

Santa Fe Rugby y Estudiantes comenzaron marcando el rumbo en la Final Four de Oro en M19 y M17. Tilcara marcha al frente en M16, y los Tricolores en M15 de la tercera fase del interuniones de juveniles.

Se puso en marcha la Final Four en la división Menores de 17 con Santa Fe Rugby como protagonista.

Tal como estaba previsto se puso en marcha la tercera etapa del Torneo Dos Orillas de divisiones juveniles que organizan en conjunto la Unión Santafesina y la Unión Entrerriana de Rugby. En la categoría principal se registraron las victorias de Santa Fe Rugby en Rafaela, y Estudiantes en el Plumazo. Los Tricolores y los paranaenses prevalecieron en M17 ante Universitario y Rowing y también se encuentran al frente de la tabla de posiciones.

En lo que refiere a los Menores de 16, los que lograron resultados positivos fueron Tilcara y Santa Fe Rugby, mientras que en la M15, Santa Fe Rugby y CRAI derrotaron a Estudiantes y La Salle Jobson respectivamente y son punteros. Es importante señalar que la próxima fecha en Menores de 19 y Menores de 15 será el sábado 12 de septiembre, mientras que recién el 26, lo harán los Menores de 16 y Menores de 17. Sucede que el sábado 19 el seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby jugará por el Campeonato Argentino Juvenil.

En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby se impuso a Universitario por la copa de Oro en M17

Arrancó la etapa final del Dos Orillas

En Menores de 19, en la Final Four de Oro, en Rafaela, Santa Fe Rugby se impuso a CRAR de Rafaela por 29 a 25 bajo el arbitraje de Facundo Puntillo, mientras que en la capital entrerriana, Estudiantes de Paraná doblegó a CRAI por 37 a 28 con el control de Juan Moyano. Las posiciones quedaron así: Estudiantes y Santa Fe Rugby 5; CRAI y CRAR 1. En la próxima fecha el sábado 12 jugarán Santa Fe Rc con CRAI y Estudiantes con CRAR.

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En la de Plata En barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe venció al Paraná Rowing 27 a 17 con el arbitraje de Gustavo Gilardoni, y bajo el control de Lucio Katona, en Cabaña Leiva, Tilcara derrotó a La Salle Jobson por 33 a 12. Las posiciones se encuentran así: Universitario y Tilcara 5; Rowing y La Salle Jobson 0. En la próxima fecha el próximo sábado 12 se medirán Rowing con Tilcara y La Salle Jobson con Universitario.

En Menores de 17, en la Final Four de Oro, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby prevaleció ante Universitario por 17 a 10, y en el Yarará, Estudiantes hizo lo propio con el Paraná Rowing Club 26 a 14. Las posiciones quedaron así: Estudiantes y Santa Fe RC 4; Universitario 1, y Rowing 0. En la próxima fecha, el 26/9, jugarán Universitario con Estudiantes y Rowing con Santa Fe Rugby.

Universitario y Tilcara de Paraná iniciaron su participación en la copa de Oro en M16. Gentileza Ojo de Cuervo

En la de Plata, en Sauce Montrull, CRAR de Rafaela le ganó a Tilcara por 33 a 15, y en Cabaña Leiva, La Salle Jobson doblegó a CRAI por 24 a 17. Las posiciones están así: CRAR 5, La Salle Jobson 4, CRAI 1 y Tilcara 0. En la próxima jornada, el 26/9, se medirán CRAR con CRAI y La Salle Jobson con Tilcara.

En Menores de 16 años, en la Final Four de Oro, en la Granja la Esmeralda, Tilcara le ganó a Universitario de Santa Fe por 19 a 15, y en el Plumazo, Santa Fe Rugby hizo lo propio por 19 a 17. Las posiciones quedaron así: Tilcara y Santa Fe Rugby 4; Estudiantes y Universitario 1. En la próxima fecha, el 26/9, jugarán Tilcara con Santa Fe Rugby y Estudiantes con Universitario.

En la Plata, en Santo Tomé, Cha Roga igualó con Paraná Rowing 15 a 15, y en la autopista, CRAI cayó de local ante CRAR de Rafaela por 37 a 31. Las posiciones quedaron así: CRAR de Rafaela 5; Paraná Rowing, Cha Roga y CRAI 2. En la próxima fecha se cruzaran Paraná Rowing con CRAR, y CRAI con Cha Roga.

En la categoría Menores de 15, en la Final Four de Oro, Santa Fe Rugby superó a Estudiantes de Paraná en el Plumazo por 43 a 12, y en la autopista, CRAI derrotó a La Salle Jobson por 26 a 21. Las posiciones se encuentran así: Santa Fe Rugby y CRAI 5; La Salle Jobson 1, y Estudiantes de Paraná 0. En la próxima fecha, Santa Fe Rugby jugará con La Salle Jobson y CRAI con Estudiantes.

En la de Plata, en el Yarará, el Paraná Rowing prevaleció ante Universitario de Santa Fe por 19 a 17, y en el quincho de la ruta 18, Tilcara venció a CRAR de Rafaela por 45 a 17. La tabla de posiciones se encuentra de este modo: Tilcara 5; Paraná Rowing 4, Universitario de Santa Fe 1, CRAR de Rafaela 0. En la próxima fecha, Universitario recibirá a CRAR de Rafaela, y Tilcara al Paraná Rowing Club.

En Menores de 14, en la autopista, La Salle Jobson derrotó a CRAI por 19 a 17, Paraná Rowing a Universitario por 19 a 17, y CRAR doblegó a Tilcara en Paraná por 29 a 15.