La psicología del póquer: ¿Qué pueden aprender los jugadores?

“Cara de póquer”

Seguro que has oído la expresión “cara de póquer” alguna vez. Quizás incluso la hayas utilizado tú mismo para expresar tu reacción impertérrita ante una situación. En inglés, a esa acción de no mover ni siquiera un músculo de la cara ante un suceso se le llama “poker face” y de allí la traducción al español. Con el tiempo, la expresión se ha llevado fuera de los casinos, pero su origen se encuentra en esas cuatro paredes, donde es clave no expresar tus emociones externamente.

Mentalidad ganadora

Puede que el concepto “cara de póquer” haya quedado desfasado en el juego online. Al fin y al cabo, no suele jugarse con cámaras y es difícil usar esa técnica a tu favor si nadie puede verte el rostro. Ahora bien, en cualquier modalidad de póquer, los jugadores necesitan demostrar una mentalidad ganadora. Dedicar tiempo a desarrollar tus habilidades y tener claro un plan para conseguir tus objetivos es clave. Al mismo tiempo, deberás aprender a reaccionar a posibles cambios y a saber gestionar bien las derrotas. Solo esto te llevará a la victoria y la única forma de lo poder testar es jugando al poker online.

Lenguaje corporal

Es momento ahora de hablar del lenguaje corporal. Se trata de una de las formas más potentes de comunicación no verbal. Comprender qué dicen tus contrincantes de la mesa con sus gestos y movimientos faciales puede ayudarte a predecir sus próximas jugadas y frenarlas antes de tiempo. Ahora bien, deberías utilizar también todo este conocimiento para evitar que tus rivales puedan anticipar tus movimientos. Practica tu mejor cara de póquer o asegúrate de usar un lenguaje corporal convincente para ir de farol y despistar a tus adversarios.

La psicología de los casinos

Como decíamos al inicio, los casinos también se sirven de nociones de psicología para atraer clientes. En primer lugar, eso lo hacen diseñando una atmósfera que invite a jugar, especialmente creando un ambiente de glamur y opulencia que recuerda a las películas de Hollywood. Además, usan el color rojo para estimular a la clientela y animarla a seguir jugando. Para alargar su estancia, también sirven comida y bebida en el bar y ofrecen un servicio de intercambio de dinero y fichas relativamente sencillo. En los casinos online, los bonos son incentivos muy efectivos.

Beneficios para la salud mental

Al hablar de la relación entre la psicología y el póquer, no hay que pasar por alto los beneficios que el popular juego de naipes tiene para la salud mental. Lo mejor de todo es que no solo los jugadores de élite pueden beneficiarse de esas ventajas. El póquer puede ayudarte a relajarte y desconectar de la rutina. También puede mejorar tu vida social, pues te obliga a relacionarte con gente nueva. Además, aprender nuevas habilidades te hará sentir mejor contigo mismo, como también lo hará tener un mejor control de tus emociones y ser más paciente y disciplinado.

Aprendiendo del póquer

Las lecciones de psicología que nos deja el póquer pueden ser aplicadas en otros aspectos de la vida. Por un lado, esa misma gestión de las emociones que te ayuda a ser paciente en el juego te puede ayudar a no tomar decisiones precipitadas en tus relaciones de pareja o a la hora de comprar ropa. En el trabajo, pensarte las cosas dos veces antes de actuar te irá bien en situaciones donde el riesgo de perder dinero puede poner en peligro tu negocio o tu puesto en una empresa.

En la vida y en el trabajo, como en el póquer, también hay que ser disciplinado. Llevar una vida ordenada te ayudará a afrontar las inevitables piedras en el camino con mayor seguridad y te permitirá resolver cualquier dificultad con más positivismo. En los negocios, el orden y la planificación resulta capital para triunfar. En este sentido, de la misma forma que analizas tus contrincantes, deberás analizar el mercado si quieres que tu empresa sea un éxito.

Por último, las estrategias de negociación son un arma que te vendrá bien en cualquier contexto. En el póquer, los jugadores deben saber cuándo apostar, cuándo subir una apuesta y cuándo retirarse. En las relaciones humanas, es importante también saber hacerse valer y luchar por lo que más te beneficia. Y en los negocios, sobra decir que no llegarás muy lejos sin disponer de tácticas que sepan conseguirte aquello que tu empresa necesita en todo momento.