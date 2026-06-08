Juan Manuel Cerúndolo dio otro salto y alcanzó el mejor ranking de su carrera tras Roland Garros

El tenista argentino avanzó hasta los octavos de final en París y escaló once posiciones en el ranking ATP. Además, Francisco Comesaña protagonizó una de las mayores subidas de la semana entre los jugadores nacionales.

La actuación de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros sigue entregándole buenas noticias. Luego de alcanzar por primera vez los octavos de final de un torneo de Grand Slam, el argentino registró este lunes el mejor ranking ATP de toda su carrera.

El menor de los hermanos Cerúndolo ascendió once lugares y se ubicó en el puesto 45 del escalafón mundial, consolidándose como uno de los tenistas argentinos de mayor crecimiento en la temporada.

Su destacada participación en París le permitió transformarse en el cuarto mejor argentino del ranking, únicamente por detrás de Francisco Cerúndolo, Tomás Martín Etcheverry y Mariano Navone.

Cerúndolo lidera una semana positiva para los argentinos

La actualización del ranking dejó varios movimientos favorables para los representantes nacionales.

Francisco Cerúndolo aparece como el argentino mejor ubicado, aunque descendió una posición y ahora ocupa el puesto 27. También retrocedieron Tomás Martín Etcheverry, que quedó 30°, y Mariano Navone, que se ubica 39°.

Detrás de ellos aparece Juan Manuel Cerúndolo, quien logró el avance más significativo entre los jugadores argentinos de elite gracias a su gran desempeño en Roland Garros.

El ranking de los principales argentinos quedó conformado de la siguiente manera:

Francisco Cerúndolo: 27° (-1)

Tomás Martín Etcheverry: 30° (-2)

Mariano Navone: 39° (-1)

Juan Manuel Cerúndolo: 45° (+11)

Thiago Tirante: 52° (+8)

Camilo Ugo Carabelli: 57° (+2)

Sebastián Báez: 58° (+8)

Román Burruchaga: 63° (+5)

Marco Trungellitti: 80° (+1)

Francisco Comesaña: 89° (+13)

Precisamente Comesaña protagonizó el mayor ascenso entre los argentinos de la semana al escalar 13 posiciones y meterse nuevamente entre los cien mejores del mundo.

Cambios en el Top 10 mundial

A nivel internacional, la principal novedad fue la caída de Novak Djokovic, que perdió tres puestos y salió del Top 6.

Por otro lado, el italiano Flavio Cobolli irrumpió entre los diez mejores jugadores del circuito tras una destacada actuación en Roland Garros, donde alcanzó la final.

En la cima no hubo modificaciones. Jannik Sinner continúa liderando el ranking mundial, seguido por Carlos Alcaraz, mientras que Alexander Zverev, flamante campeón en París, ratificó su lugar en el tercer escalón del podio.

Top 10 del ranking ATP

Jannik Sinner (Italia)

Carlos Alcaraz (España)

Alexander Zverev (Alemania)

Felix Auger-Aliassime (Canadá)

Ben Shelton (Estados Unidos)

Alex de Miñaur (Australia)

Novak Djokovic (Serbia)

Daniil Medvedev (Rusia)

Taylor Fritz (Estados Unidos)

Flavio Cobolli (Italia)

Con apenas 23 años y luego de firmar la mejor actuación de su carrera en un Grand Slam, Juan Manuel Cerúndolo sigue consolidando su crecimiento y se posiciona como una de las grandes esperanzas del tenis argentino para el resto de la temporada.