El gobierno de Santa Fe armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia

El gobernador Pullaro envió a tres ministros y secretarios para que se ocupen de la familia de la víctima y la comunidad educativa. Además, para seguir la situación del victimario

El gobernador envió a tres ministros a San Cristóbal para abordar la tragedia en la escuela Normal

Tras conocerse el trágico episodio en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal en el que un alumno de 15 años mató a disparos a un compañero e hirió a otros dos, el gobierno de Santa Fe envió al lugar un equipo de acción interministerial para abordar el caso.

“Suspendimos la actividad con los ministros y ya salieron en vuelo los ministros de Educación, Seguridad, Desarrollo Humano y la secretaria de Niñez para acompañar a las familias y la comunidad educativa en este momento duro y trágico” , sostuvo el gobernador Maximiliano Pullaro quien se mostró afligido frente a la prensa.

“Estoy muy golpeado con esto. Me informaron 7:20 de lo sucedido en San Cristóbal. Un adolescente de 15 años ingresó con una escopeta donde hirió a dos compañeros y da muerte a un niño de 13 años”, reveló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GobSantaFe/status/2038599860069315018&partner=&hide_thread=false San Cristóbal: intervención del Gobierno Provincial ante el hecho ocurrido en una escuela.



Tras conocerse el trágico episodio en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de #SanCristóbal, el Gobierno de Santa Fe dispuso el envío de un equipo de acción interministerial.



Participan… — Gobierno de Santa Fe (@GobSantaFe) March 30, 2026

Gobierno provincial en San Cristóbal

Luego, el gobernador comentó que se está “trabajando sobre la persona que cometió este delito”, aunque por ahora la información es preliminar lo que complica el análisis al momento. El victimario tiene 15 años.

Todas las tareas se están llevando adelante en coordinación con los efectores de Salud de la región. “De este modo, el Estado provincial recabará toda la información necesaria, para tomar las medidas pertinentes, que serán informadas en un encuentro con la prensa en el transcurso de la mañana”, comunicó el gobierno provincial.

En el lugar estarán presentes el ministro de Educación, José Goity; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Además estarán trabajando en el lugar Claudia Soria, de Atención a la Víctima, el coordinador de Seguridad Pública, Juan Musuruana, la secretaria de Niñez, Daniela León y la secretaria de Territorio del ministerio de Educación, Diana Gallo.