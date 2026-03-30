Colón ya tiene agenda confirmada: cuándo jugará ante Racing de Córdoba

Colón afrontará dos compromisos consecutivos como local en el Brigadier López. Ya tiene día y horario su partido de la fecha 8 de la Primera Nacional.

Colón ya tiene definido su cronograma inmediato en la Primera Nacional, con dos partidos consecutivos en condición de local que pueden marcar su rumbo en la Zona A.

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El Sabalero recibirá primero a San Miguel el próximo sábado desde las 19 en el Estadio Brigadier General Estanislao López, en un encuentro correspondiente a la fecha 8.

Sin cambios en el partido de Colón ante San Miguel

Más allá de las gestiones realizadas por la dirigencia para modificar el día del partido, finalmente el encuentro ante San Miguel se mantendrá en la programación original.

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La intención del club era trasladarlo al domingo, teniendo en cuenta el contexto del fin de semana largo, pero no hubo acuerdo y el compromiso se disputará el sábado como estaba previsto.

Confirmado el duelo ante Racing de Córdoba

Por su parte, también quedó oficializado el siguiente compromiso del Sabalero: por la fecha 9, Colón enfrentará a Racing de Córdoba el sábado 11 de abril de 2026, nuevamente en el Brigadier López.

Se trata de un partido de gran relevancia, ya que el conjunto cordobés es uno de los animadores de la Zona A, por lo que el cruce podría tener incidencia directa en la pelea por los primeros puestos.

Dos partidos para afirmarse

De esta manera, Colón tendrá por delante una seguidilla de dos encuentros en casa, una oportunidad ideal para sumar puntos y consolidarse en la parte alta de la tabla.

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Primero deberá superar a San Miguel, y luego afrontará un duelo de mayor exigencia frente a Racing de Córdoba, en un tramo del torneo que puede empezar a perfilar a los candidatos.

El Sabalero ya conoce su hoja de ruta. Ahora, deberá responder dentro de la cancha.