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Se realizó la Maratón Acuática Río Salado con una destacada participación en Santo Tomé

El evento organizado por la Municipalidad de Santo Tomé reunió a alrededor de 100 nadadores provenientes de distintos puntos de la región y tuvo como epcientro el balneario Brigadier López

Ovación

Por Ovación

30 de marzo 2026 · 13:03hs
Se realizó la Maratón Acuática Río Salado con una destacada participación en Santo Tomé.

Se realizó la Maratón Acuática Río Salado con una destacada participación en Santo Tomé.

Con notable éxito y una impecable organización se concretó la Maratón Acuática Río Salado, que se concretó en el balneario Brigadier López. La competencia deportiva reunió a alrededor de 100 nadadores provenientes de distintos puntos de la región y fue organizado por Competencias Wolf Team, junto a la Academia de Guardavidas de Santo Tomé y la Municipalidad de Santo Tomé.

Santo Tomé disfrutó del maratón de aguas abiertas

La competencia tuvo lugar en el río Salado, en un circuito boyado de 3000 metros, dispuesto especialmente para garantizar el correcto desarrollo de la prueba y la seguridad de los participantes.

Las distancias incluyeron 1,5 km y 3 km en modalidad competitiva, mientras que también se realizaron pruebas participativas de 300 y 500 metros destinadas a la categoría kids.

En cuanto a los resultados, en la categoría general mujeres 1,5 km, el primer puesto fue para Marisol Dallo, con un tiempo de 26:56; el segundo lugar lo obtuvo Adriana Cervilla, con 29:34; y el tercer puesto fue para Lucila Estrada, con un tiempo de 33:08.

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La competencia se desarroll&oacute; en el r&iacute;o Salado, en un circuito boyado de 3000 metros.

La competencia se desarrolló en el río Salado, en un circuito boyado de 3000 metros.

En la categoría general varones 1,5 km, Juan Pedro Nepote se quedó con el primer lugar con un tiempo de 26:31; seguido por Rodrigo Espinosa, con 32:12; y en tercer lugar Sergio Fernando Cáceres, con un tiempo de 33:45.

En la categoría general mujeres 3 km, Agostina Bertoncini obtuvo el primer puesto con un tiempo de 41:37; en segundo lugar se ubicó María Elena Gallo, con 43:32; y el tercer puesto fue para Zelia Hariau-Daniel, con un tiempo de 43:34.

Por su parte, en la categoría general varones 3 km, Jorge Meoli logró el primer lugar con un tiempo de 32:36; seguido por Alejandro Luis Bilbao, con 35:29; y en tercer lugar Gustavo Medrano, con un tiempo de 35:39.

La propuesta promueve la actividad física, los hábitos saludables y el disfrute de los espacios naturales de la ciudad, consolidándose como una iniciativa que fomenta el deporte y la participación comunitaria.

Maratón río salado Santo Tomé
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