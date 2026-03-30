Tiroteo fatal en escuela de San Cristóbal: el agresor no tenía antecedentes de violencia escolar y atravesaba una situación familiar "muy compleja"

Desde el Ministerio de Educación de Santa Fe precisaron que el adolescente de 15 años que mató a un alumno de 13 –identificado como Ian Cabrera– e hirió a otros no tiene antecedentes violentos en su trayectoria escolar

En medio de la conmoción que genera el tiroteo fatal en una escuela de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años mató a un alumno de 13 –identificado como Ian Cabrera– e hirió a otros dos con una escopeta durante la mañana de este lunes, el Gobierno de Santa Fe desplegó una intervención conjunta entre los ministerios de Educación, Seguridad y Desarrollo Humano, al que se sumó también el Ministerio Público de la Acusación que encabeza la investigación penal del hecho.

Pasado el mediodía, funcionarios de esas áreas brindaron una conferencia de prensa en la sede de la Regional de Educación IX en la que expusieron los primeros detalles oficiales del ataque e indicaron que el agresor no tenía antecedentes violentos en su trayectoria escolar , pero que sí atravesaba una situación intrafamiliar “muy compleja” .

Intrafamiliar

“El presunto agresor no registra antecedentes en el sistema educativo a lo largo de toda su trayectoria escolar. Sabemos que atravesaba una situación intrafamiliar muy compleja”, expresó el ministro de Educación José Goity sin dar más datos sobre problemas relacionados relacionada “a su madre y la familia”.

Además, el titular de la cartera educativa provincial precisó que no habrá clases en la escuela Nº 40 Mariano Moreno al menos hasta el próximo lunes.

“No podemos descartar ninguna hipótesis. Tengamos en cuenta que la adolescencia es un tránsito complejo para cualquiera. Es difícil explicar un acto tan extremo”, dijo Goity.

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Conmoción

Por su parte, el ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, reconoció que se vive “un momento muy triste y conmocionante” por lo sucedido. Remarcó que tanto el presunto autor del ataque como las víctimas son menores de edad y, por eso, instó a tener una “doble precaución al comunicar”.

“Podemos informar que además del fallecimiento de Ian hay al menos dos menores que tuvieron heridas de armas de fuego. En principio estarían fuera de peligro. Tienen 13 y 15 años”, detalló el funcionario.

Cococcioni explicó además que el tirador no puede ser imputado penalmente por el homicidio porque la ley de Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de punibilidad, no entrará en vigencia hasta septiembre.

En la conferencia de prensa también estuvo presente el fiscal regional Mauricio Espinosa, a quien le consultaron sobre la procedencia de la escopeta usada por el tirador. “No es simple en ningún caso poder determinar de dónde el autor ha obtenido las armas. Han transcurrido muy pocos minutos, nos resulta imposible tener ahora esa información”, dijo.

“Aunque puede haber trascendidos, quiero ser prudente como en todas mis investigaciones que tengo como fiscal. Es fundamental la reserva, no vamos a decir cosas por decir y necesitamos certezas sobre distintas cuestiones que van a ir conformando la investigación penal”, abundó ante versiones que señalan que su familia suele cazar como pasatiempo.

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