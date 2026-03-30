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Capibaras visita a Dogos en Córdoba por el Súper Rugby Américas

Este lunes la franquicia litoraleña se enfrenta a la cordobesa en la cancha de Córdoba Athletic para completar la sexta fecha del Súper Rugby Américas 2026

Ovación

Por Ovación

30 de marzo 2026 · 08:42hs
Ocho cambios y un debut para el Clásico del Centro del país.

Ocho cambios y un debut para el Clásico del Centro del país.

Este lunes se cerrará la sexta fecha del Súper Rugby Américas, en el cual Capibaras XV visitará a Dogos de Córdoba este lunes a partir de las 20 en cancha de Córdoba Athletic en barrio Jardín Espinosa. Este cotejo tiene el condimento particular que ambos equipos se conocen más de lo habitual; ya que en la franquicia litoraleña hay varios jugadores que tuvieron su paso por el elenco de Córdoba, entre ellos, el head coach, Nicolás Galatro.

Capibaras se mide con Dogos en Córdoba

El cuerpo técnico liderado por Nicolás Galatro dispuso cuatro modificaciones en el pack y otras tantas en la línea para el duelo de este lunes frente a Dogos. El partido comenzará a las 20 hs, se disputará en la cancha de Córdoba Athletic y será arbitrado por Tomás Bertazza.

Entre los forwards se producirán los regresos de Enzo Avaca, Lorenzo Colidio y Felipe Villagrán, mientras que Bernardo Lis tendrá su primera titularidad como profesional a un día de cumplir 30 años. Dejan su lugar Cuneo, Dipierri, Benítez y Gómez Vara.

En los backs se destaca el debut absoluto de Benjamín Ordiz. Juan Lovell tendrá la 9 desde el inicio por primera vez desde el inicio. En el centro de la cancha regresará Bruno Heit y en una de las puntas Lautaro Cipriani frente al equipo del que es uno de los tryman históricos. Salen con respecto al partido frente a Selknam: Sugasti, Chesini, Estellés y Dicapua.

En el banco de suplentes aguardará la posibilidad de debutar Ignacio Zabella, medio scrum surgido de Uni de Rosario. Lisandro Dipierri, Bautista Grenón y Gino Dicapua viajaron con la delegación, pero quedaron fuera de los 23.

Dogos XV: 1. Nicolás Revol Pitt; 2. Juan Greising Revol, 3. Octavio Filippa, 4. Abraham Elías, 5. Enzo Ocampo, 6. Lautaro Simes, 7. Valentín Cabral (C), 8. Genaro Fissore, 9. Nicolás Viola, 10. Julián Hernández, 11. Luciano Avaca, 12.Faustino Sánchez Valarolo, 13. Facundo Pueyrredón, 14. Mateo Soler, 15.Mateo Sánchez.

Capibaras XV: 1. Diego Correa, 2. Bernando Lis, 3. Enzo Avaca, 4. Lorenzo Colidio, 5. Lucas Bur, 6. Ignacio Gandini (C), 7. Felipe Villagrán, 8. Basilio Cañas, 9. Juan Lovell, 10. Ignacio Dogliani, 11. Franco Rosseto, 12. Benjamín Ordiz, 13. Bruno Heit, 14. Lautaro Cipriani, 15. Francisco Lluch. Como suplentes estarán a disposición: Manuel Cuneo, Ignacio Palillo, Ignacio Orsetti, Bautista Benavides, Jerónimo Gómez Vara, Ignacio Zabella, Juan Bautista Baronio y Guido Chesini.

Resultados 6° fecha

Tarucas 52-Cobras 22

Peñarol 25- Yacaré XV 24

Selknam 31- Pampas 34

Dogos XV vs. Capibaras (lunes 20hs).

-Posiciones: Pampas 26, Tarucas 23, Dogos XV 21, Capibaras 15, Peñarol 14, Selknam 12, Yacaré XV 6 y Cobras de Brasil 5.

-Próxima fecha: Pampas con Peñarol el viernes 10 de abril; Yacaré XV con Dogos XV el sábado 11; Cobras ccon Selknam el domingo 12, y Capibaras XV con Tarucas el lunes 13.

Capibaras Dogos Súper Rugby Américas
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