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Villa Dora busca dar vuelta la historia en Buenos Aires

Villa Dora enfrentará a Boca Juniors en el estadio Quinquela Martín este lunes a las 20 en el segundo punto de la serie de cuartos de final de la Liga Argentina Femenina

Ovación

Por Ovación

30 de marzo 2026 · 08:33hs
Villa Dora va por la reacción ante Boca Juniors para lograr forzar un tercer partido.

Villa Dora va por la reacción ante Boca Juniors para lograr forzar un tercer partido.

Villa Dora va por la revancha. La escuadra santafesina saldrá esta noche a la cancha con una premisa clara: ganar o despedirse. Tras la caída por 3 a 2 en el Andrés Meynet en el primer punto de la serie, el equipo de barrio Sargento Cabral se juega su continuidad en los cuartos de final ante un Boca Juniors que llega con ventaja y la posibilidad concreta de cerrar la clasificación. Igualmente, las Doras no se rinden y darán batalla en Buenos Aires.

Villa Dora va por la reacción en Buenos Aires

El equipo santafesino enfrentará este lunes a Boca Juniors a partir de las 20 bajo el arbitraje de Romina Acosta y Karina Rene en el segundo punto de la serie de cuartos de final de la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA. Tras la derrota en el primer juego, está obligado a ganar para forzar un tercer partido y mantener sus aspiraciones en la competición.

Las Doras saldrán al estadio Quinquela Martín, ubicado en el barrio porteño de la Boca, a dar batalla al conjunto local que en el cotejo disputado en la capital provincial se impuso por 3 a 2 en el tie break con parciales de 25-15, 25-17, 18-25, 16-25 y 17-19, jugando dos primeros sets de buen nivel, decayendo en el tercer y en el cuarto, jugando un quinto chico infantarte con mucha intensidad y que estaba para cualquiera de los dos.

Las chicas dirigidas por Eduardo Rodríguez tienen un antecedente anterior disputado en la fase regular y en el mismo escenario xeneize, fue por la octava fecha, a principios de mes, también en aquella oportunidad con derrota por 3 a 2 en tie break con parciales de 22-25, 31-29, 25-11, 23-25 y 15-11. En aquella oportunidad, había arrancado mejor las Doras, ganaron dos chicos corridos las anfitrionas, y lo terminó igualando las santafesinas. En el tie break, las dueñas de casa terminaron venciendo con claridad.

El plantel de Villa Dora que viajó a Buenos Aires es el siguiente: Julieta Ruelli, Abril Araya, Catalina Turina, Karina Suligoy, Valentina Ruh, Carla Foco, Eugenia Martínez, Emma Oldani, Micol Etcheverry, Lara Espeche, Narela Olocco, Pilar Cina, Julia Paulini y Paloma Lopes. La delegación la completaron Eduardo Rodríguez (entrenador en jefe), Licel Noir (entrenador asistente 1), Julián Barovero (entrenador asistente 2), Agustín Ramseyer (auxiliar), Sebastián Arabi (preparador físico) y Marcelo Perri (dirigente a cargo).

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En la noche del domingo se disputaron tres cotejos de los cuartos de final de vuelta. Sonder hizo historia y se metió en semifinales junto a Gimnasia y Esgrima, mientras que San Isidro de San Francisco obligó a un tercer partido. Banco Provincia de La Plata y River Plate lograron la Permanencia. Instituto, Náutico y Estudiantes de La Plata deberán jugar un triangular final. El mismo será en Córdoba, con fecha a confirmar.

Por primera vez y en su casa, Sonder logró pasar a la semifinal de la LAF tras imponerse ante San Lorenzo por 3 a 1 en la Fábrica en la ciudad de Rosario, y en el polideportivo Víctor Nethol de la ciudad de La Plata, Gimnasia volvió a luchar ante un fuerte Ferro y consiguió su pase a la siguiente instancia. Fue tras imponerse al conjunto de Caballito por 3 a 1.

Por su parte, en el polideportivo Tito Proietti, San Isidro se impuso en tie break en un partidazo ante Bell y estiró la serie a un tercer encuentro. El conjunto sanfrancisqueño logró el objetivo: igualó la serie y estiró la definición a un tercer juego, que se disputará nuevamente en Bell Ville este lunes a las 21 horas, donde buscará completar la remontada y meterse en semifinales.

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