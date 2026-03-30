Son ocho los estudiantes heridos y dos ellos fueron trasladados a Santa Fe para mejor atención

Los equipos de Salud Mental de Provincia brindan contención a heridos y familiares. Previo al trasladado, los pacientes más graves fueron atendidos en el hospital Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe coordina la atención médica y el seguimiento de ocho estudiantes tras el grave episodio registrado en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal. En el hecho falleció un estudiante de 13 años.

El operativo sanitario dispuso la atención inmediata de seis pacientes en el hospital de dicha localidad. Todos ellos presentan heridas superficiales y se encuentran en condición estable.

Por otra parte, se derivaron dos adolescentes al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”. Allí se asiste a un varón de 13 años que ingresó mediante un traslado en código rojo. El paciente se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable y apenas sea posible, será trasladado al Hospital Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, para continuar con una atención de mayor complejidad.

En tanto, un segundo estudiante de 15 años, será trasladado hacia el mismo hospital regional para completar los controles pertinentes por heridas superficiales. Su cuadro no reviste gravedad ni requirió activación de código de emergencia durante el trayecto.

Asimismo, los equipos de Salud Mental de la Provincia se encuentran trabajando en ambos efectores para brindar acompañamiento interdisciplinario tanto a las víctimas como a sus respectivos núcleos familiares.