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Ciclón Racing y El Quillá quedaron eliminados de la Copa Federación

Centenario de San José de la Esquina superó a Ciclón Racing en Guadalupe y pasó a semifinales. El Quillá ganó en Tostado pero no le alcanzó para acceder a la final de la Copa Federación

Ovación

Por Ovación

30 de marzo 2026 · 12:55hs
Ciclón Racing no pudo con Centenario de San José de la Esquina y quedó eliminado de la Copa Federación.

fotos gentileza Aarón Assat Am Liga.

Ciclón Racing no pudo con Centenario de San José de la Esquina y quedó eliminado de la Copa Federación.

Tal como estaba previsto se disputaron los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Federación. En el barrio de Guadalupe, Centenario de San José de la Esquina se impuso a Ciclón Racing por 1 a 0, en el global fue 2 a 0, mientras que en el departamento 9 de Julio, Náutico El Quillá superó a Atlético Tostado por 2 a 1, pero el conjunto local fue el que pasó de instancia por haber doblegado por 3 a 2.

La historia se repite, ya que Atlético Tostado y Centenario de San José de la Esquina animarán la final de la Copa Federación que organiza la Federación Santafesina de Fútbol. Sucede que en la edición pasada el campeón fue Atlético Tostado al superar en la final a los del departamento Caseros por 4 a 1.

Atlético Tostado y Centenario, los finalistas de la Copa Federación

En el campo de deportes 8 de Enero, ubicado en el barrio residencial de Guadalupe, Ciclón Racing cayó por 1 a 0 frente a Centenario de San José de la Esquina siendo el global por 2 a 0 por lo que el elenco del departamento Caseros y representante de la Liga Interprovincial adquirió el pasaje a la final del certamen. El único gol para el conjunto visitante lo consiguió Juan Martín Masqueda, en un cotejo que fue arbitrado por Gastón Regenhardt de la Liga Galvense.

En una jornada especial, y emocionante, por el sentido recuerdo de Coco Suárez, el lagunero cayó de local y quedó afuera. Un golpe duro, pero el plantel dejó todo en la cancha, y llevó la bandera del elenco santafesino quedó fuera de la competencia, pero siempre representando con entrega, compromiso y corazón cada minuto de juego. Es importante destacar que Ciclón Racing estuvo alentado por toda la familia lagunera, y dicho apoyo incondicional se sintió y fue fundamental.

El momento fue muy especial y cargado de emoción con la presencia de la familia del querido Coco Suárez. Su recuerdo sigue más vivo que nunca en cada rincón del club, en cada partido y en cada abrazo de la gran familia lagunera. Desde la comisión directiva del club de Guadalupe agradecieron profundamente a sus seres queridos por acompañarlos en un día tan significativo. "Coco siempre está presente, en nuestros corazones y en el alma de este club que tanto amó" expresaron en redes sociales.

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El momento cargado de emoci&oacute;n fue con el recuerdo de Coco Su&aacute;rez, el dirigente lagunero recientemente fallecido.

El momento cargado de emoción fue con el recuerdo de Coco Suárez, el dirigente lagunero recientemente fallecido.

Ciclón Racing jugó un buen partido, no la pudo meter, y se quedó a las puertas de una final histórica. El recuerdo a Coco, dirigente lagunero fallecido fue muy emocionante. Ahora es momento de levantar la cabeza y seguir trabajando ya que hay compromisos que seguir afrontando. La historia continúa con la tercera fecha del Apertura de Liga Santafesina en el cual deberá recibir a Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, y pronto conocerá el rival que deberá enfrentar en la Copa Santa Fe.

En el departamento 9 de Julio, Náutico El Quillá le ganó a Atlético Tostado pero no alcanzó. El Tiburón se impuso por 2 a 1. Los goles de la escuadra conducida por Patita Mazzoni los convirtieron Sebastián Ingino y Joaquín Felizia. El resultado global fue 3 a 2. Para el conjunto de Atlético Tostado jugará por tercer año consecutivo la final de la Copa Federación. Ahora, el caudro del parque Belgrano ya pondrá el foco en su próximo compromiso que es Colón de San Justo, el próximo miércoles 25 a las 21 en Independiente de Santo Tomé, a las 21, y el sábado venidero ante Universidad del Litoral en Colonia San José.

Ciclón Racing El Quillá Copa Federación
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