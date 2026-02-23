Este lunes a la madrugada se produjo un choque entre un camión y ómnibus de pasajeros en la ruta nacional 11, en jurisdicción de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe.
Fuerte choque entre un ómnibus y un camión en la ruta 11: heridos leves y tránsito cortado
El siniestro se produjo este lunes a la madrugada a la altura de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe
23 de febrero 2026 · 13:18hs
Como consecuencia del impacto se registraron heridos leves y el tránsito se encontraba totalmente interrumpido para facilitar el trabajo de los peritos y luego proceder a la remoción de los vehículos.
Según consignó la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el siniestro sucedió alrededor de las 3 de hoy sobre el kilómetro 762 de la ruta nacional 11, en el departamento General Obligado.
